Játékosa apját nevezte ki vezetőedzőnek a magyar futballcsapat, nem ismétlődhet meg a nyilatkozat

Az átalakuló Újpest pénteken jelentette be, hogy Bartosz Grzelak lett az új vezetőedző, aki az elmúlt másfél évben a Fehérvár kispadján ült. A svéd szakember helye nem maradt sokáig üresen, a Fehérvár szombaton már ki is nevezte az utódot. Pető Tamás már ült a klub kispadján megbízott vezetőedzőként, most ő kezdi meg az idényt, amelyben a hazai feladatok mellett konferencialiga-selejtező is vár a Vidire.

Bartosz Grzelak az Újpest kedvéért hagyta ott a Fehérvár kispadját, a helyére Pető Tamás érkezett (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)

Érdekesség, hogy Pető Tamás saját fiának a vezetőedzője is lesz: Pető Milán tavasszal szerezte meg az első NB I-es gólját a Fehérvár színeiben.

Pető Tamás így már nem nyilatkozhat a játékosairól

Pető Tamás játékosként is megfordult Fehérváron, később tizennégy meccsen a magyar válogatottban is szerepelt. 2015-ben megbízott vezetőedzőként nyolc meccsen már ült az akkor még Videoton néven futó, aktuálisan bajnoki címvédő klub kispadján.

Három vereség után a negyedik meccsén győzelmet aratott a Vidit irányítva, utána pedig elődjének, Bernard Casoninak úgy üzent hatásvadász módon, ami aligha férne bele így, hogy saját fia is a keretben van.

Bebizonyítottuk azt, hogy középszerű, sz…r játékosokkal is tudunk minőségi, jó játékot nyújtani

– mondta akkor Pető Tamás.