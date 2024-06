Visszaesett, mégsem csalódott a budapesti vb magyar hőse

Krizsán Xénia egyéni legjobbja, egyben országos csúcsa még 2021-ből 6651 pont, a tavalyi, budapesti világbajnokságon 6479 ponttal lett negyedik, Rómában 6218 ponttal végzett a nyolcadik helyen. Nemes Rita 6174, az első felnőtt Eb-jén szereplő Szűcs Szabina pedig 5965 ponttal fejezte be a versenyt.

– Most úgy érzem, jól tettem, hogy eljöttem erre az Eb-re, mert önbizalmat szereztem, ami nagyon elveszett az edzések és a felkészülés során. Szerintem sokan már nem is hittek bennem, remélem, ők is látják, hogy azért nincs vége. Az olimpiára is hagytam egy-két dolgot magamban, ezért elégedettnek kell lennem ezzel az eredménnyel – nyilatkozta a verseny után Krizsán Xénia, aki gerelyhajításban sérült könyöke miatt csak egy dobást tervezett, de végül mégis háromszor próbálkozott, mert az első után úgy érezte, még sok van benne.

– 800 méteren nem akartam mindenképpen nagyot futni, mert láttam, hogy nem tudok előrelépni. Összességében úgy gondolom, ha otthon valaki azt mondta volna, nyolcadik leszek az Eb-n, elfogadtam volna, persze nyilván ennél az olimpián sokkal több kell – tette hozzá a magyar hétpróbázó, akit a tavalyi vb óta elsősorban a begyulladt Achilles-ina hátráltatott a felkészülésben, de így is a nyolcadik a világranglistán, amivel biztos a részvétele a párizsi olimpián.

– Az első nap nagyon nehéz volt, talán életem legnehezebb napja volt hétpróbában – vette át a szót Nemes Rita. – Talán a 100 gát eredménye zavart meg, mert jobbat vártam annál, mint amit futottam. Utána a magasugrás jó volt, de ott is úgy éreztem, hogy jobban is sikerülhetett volna, majd a súlylökés is nehezen ment, nem azt csinálta a testem, amit a fejem akart. A 200 méterhez úgy álltam oda, hogy csak ne sérüljek meg. Nekem ez a legnehezebb, legmegerőltetőbb szám. A távolugrás viszont nagyon jól sikerült, egyéni csúcsot ugrottam, és úgy voltam vele, hogy még ugranék hármat. A gerelyhajítás megint nem úgy ment, ahogy szerettem volna, a 800-on pedig kicsit összevissza futottam, de mindent kiadtam magamból. Ebben még jó sok pont benne van, van min dolgozni.

Szűcs Szabina vegyes érzelmekkel zárta a viadalt, mert örült, hogy szerepelhetett az Eb-n és a magasugrásával kifejezetten elégedett volt, és 800-on is jól futott, de a többi számban nem úgy teljesített, ahogy szeretett volna.

– Igazából az egész versenyem nem ment olyan jól, így nem vagyok teljesen elégedett, de örülök, hogy itt lehettem – mondta a BHSE sportolója.

A győzelmet a kétszeres olimpiai bajnok belga Nafissatou Thiam szerezte meg 6848 pontos bajnoki csúccsal, megelőzve az egyéni csúcsán elképesztő, több mint 400 pontot javító francia Auriana Lazraq-Khlasst (6635 pont) és a szintén belga Noor Vidtset (6596 pont).