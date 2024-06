Marco Rossi két szóban elintézte „a dilemmáit”

Svájc ellen mutatkozik be az Európa-bajnokságon a magyar válogatott. Szombati ellenfelünk általában megnyerő teljesítményt nyújt a nagy tornákon, a csoportkörből továbbjut. szövetségi kapitány szerint csapata erős ellenféllel néz szembe, de magabiztosnak látja a játékosait.

– Nagyon sok erősségük van a svájciaknak, kemény, jól védekező csapat, elől pedig nagyon gyorsak. Egységesnek kell lennünk támadásban és védekezésben is – mondta pénteki sajtótájékoztatóján az olasz–magyar szakember, majd a mieinkről is beszélt. – A játékosaim már a felkészülési időszak előtt is magabiztosak voltak, azóta pedig a kemény munka eredményeként napról napra növekedett az önbizalmuk. Én bízom bennük. Nem véletlenül vagyunk itt, kiérdemeltük a részvételt, de azt senki sem tudja megjósolni, mi történik majd itt. Az előző Eb-n jól játszottunk, de nem jutottunk tovább a csoportból. Most szeretnénk főszereplők lenni, örömet szerezni a szurkolóinknak.

Amikor arról érdeklődtek válogatottunk szövetségi kapitányánál, ő, illetve a játékosok izgulnak-e, így felelt: – A srácok érzik a nyomást, hiszen itt vagyunk az Európa-bajnokságon, amit az egész világon nézni fognak. Nem barátságos meccsekről van szó, így nem lehet elkerülni az elvárásokat. Ezért fontos fenntartani a koncentrációt a felkészülés során, összeszedettnek kell maradnunk. Amikor a pályán leszünk, mindent bele kell adnunk.

Az elmúlt időszakban több kérdés is felmerült a válogatott kezdőcsapatával kapcsolatban: esetleg álljon-e a kapuban, Loic Nego vagy Bolla Bendegúz kerüljön-e a kezdőbe. Marco Rossi fejében nincsenek kérdőjelek.

– Nincs dilemmám – zárta rövidre a kezdőcsapatra vonatkozó kérdést.

A játékosok közül Bolla Bendegúz és Loic Nego csatlakozott a szövetségi kapitányhoz a sajtótájékoztatón. Előbbi elmondta, a svájci kupadöntő miatt később csatlakozott a kerethez, de ez nem jelentett neki problémát. Ő is magabiztos a szombati mérkőzés (15.00, tv: M4 Sport).

– Fontos volt, hogy az írek elleni vereség után a hazai közönségünk előtt jól játsszunk. Azt hiszem, hogy az én teljesítményemmel is elégedett lehettem. Segített ez a meccs, hogy tovább növekedjen az önbizalmunk – állapította meg a svájci Servette védője, aki gyerekkori társaival, Szoboszlai Dominikkel és Varga Kevinnel együtt valósítja meg az álmait. – Elképesztő, hogy honnan indultunk, 2007 óta elég sok idő eltelt. Büszkeséggel tölt el, hogy hova jutottunk, az Eb-re készülünk. Megmutatja, hogy mennyire keményen dolgoztunk a Főnix Goldban, ezt szeretnénk folytatni.