Marco Rossi letért Guardiola útjáról, ez a magyar válogatott egyik titka

– Hibrid megoldások is megjelentek, amelyekben vegyülnek a pozíciós játék és a labdához pozicionált játék elvei is, ilyen a német Bayer Leverkusen vagy a Real Madrid is. És a magyar válogatott is ebbe a kategóriába tartozik – fogalmazott Beregi István, aki szerint Rossi tehát az idén német bajnok Xabi Alonso és BL-győztes Carlo Ancelotti útját járja, de már egyedi megközelítéssel.