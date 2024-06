Marco Rossi kiszellőztette a fejét, Gulácsit Musiala-mezben faggatták + videó

Igazi szellemváros lett Weiler im Allgäuból, ahol a magyar válogatott megszállt a németországi Európa-bajnokság idejére. Az érkezéskor látott tumultus, amikor akár több százan is megjelentek a csapat edzésén, és vártak az autogramosztásra, közös fényképekre, mostanra teljesen megszűnt, hatalmas nyugalomban, csendben, zavartalanul készülhet a csapat a szerdai, németek elleni második csoportmeccsre.

gyerekek kérdéseire válaszolt a magyar válogatott központjában (Fotó: mlsz.hu)

szövetségi kapitány és segítője, Cosimo Inguscio tettek is egy nagy sétát Weiler im Allgäuban délelőtt. Mintegy három kilométeres kört jártak be az idilli településen, a helyi templom mellett elsétálva és egy kisebb túraútvonalat is érintve. A friss levegő és a jó társaság segíthetett Rossi mesternek kiszellőztetni a fejét, rendezni a gondolatait a Svájc elleni 3-1-es vereség után a csoportkör első fordulójában.

A településen egyébként még mindig több helyütt kilógatják a magyar zászlót is a német mellett, Weiler im Allgäu továbbra is félig magyarrá lett az Eb idejére.

Hétfőn egy edzés szerepelt a csapat programjában délután, amely nem volt sajtónyilvános, és rendes sajtótájékoztatót sem tartottak a médiaközpontban. Helyette rendhagyót viszont igen: környékbeli, 6–14 éves gyerekek kérdéseire válaszolt Gulácsi Péter és Összesen 16 gyermek kapott lehetőséget a jelentkezők közül, azok, akik a legérdekesebb kérdéseket küldték be.

Volt, aki magyar színekbe öltözve érkezett, más viszont német válogatott szerelésben: egy szőke kisfiú a leendő ellenfél, Jamal Musiala mezében kérdezte Gulácsiékat. A magyar válogatott két játékosa húsz percen keresztül válaszolt a gyerekek kérdéseire, ez az esemény azonban szintén nem volt sajtónyilvános, így idézni sem tudunk a válaszokból.

Gulácsi Pétert megizzasztották a gyerekek

– Az első perctől kezdve érezzük a helyiek szeretetét, csodálatos a vendéglátás itt Weilerben, és ez a sajtóesemény is megmutatta, hogy mennyire sokan kíváncsiak a magyar válogatottra – nyilatkozta Gulácsi Péter az eseményről. – Én nagyon élveztem ezt a húsz percet, a gyerekek őszinte kíváncsisággal kérdeztek minket a pályafutásunkról, a profi futball kulisszáiról és néhány személyes kérdés is elhangzott. Kaptunk néhány nehéz kérdést is, de igyekeztünk mindenre válaszolni, remélem, a gyerekek is annyira jól érezték magukat ebben a rövid időben, mint amennyire mi.

A válogatott kedden délelőtt még tart egy edzést Weiler im Allgäuban, majd ebéd után busszal indul útnak a mintegy 200 kilométerre lévő Stuttgartba, ahol szerdán kritikus meccsen a német válogatott ellen lép pályára, amely az első fordulóban 5-1-re kiütötte Skóciát.

A Magyar Nemzet kiküldött tudósítója jelenti Weiler im Allgäuból.