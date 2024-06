Novak Djokovics játéka kérdéses a Roland Garros negyeddöntőjében

A Roland Garros negyeddöntőjében következhet a tavalyi döntő visszavágója Novak Djokovics és Casper Ruud között, legalábbis ha a szerb vállalja a játékot. Novak Djokovics az elmúlt két fordulóban tíz szettet játszott, és több mint kilenc órát töltött a pályán, a legnagyobb problémát azonban a térde jelentheti. A sérülés miatt már a Francisco Cerúndolo elleni hétfői fordítás is csodaszámba ment. Djokovicshoz hasonlóan két ötszettes csatán van túl Alexander Zverev, aki Alex de Minaur ellen játszik a negyeddöntőben.

Novak Djokovics a Cerúndolo elleni győzelmet ünnepli, de lehet, egyben el is búcsúzott a Roland Garros közönségétől (Fotó: MTI/EPA/Mohamed Badra)

Djokovics a drámai nyolcaddöntője után a pályán csak néhány lózungot puffogtatott el franciául, a sajtótájékoztatón viszont már többet árult el fizikai állapotáról.

– Néhány hete kisebb térdproblémával küzdök, de eddig nem volt nagy ügy. Amikor viszont a második szettben elcsúsztam, fájdalmat éreztem. Rengeteg fájdalomcsillapítót szedtem be, és a negyedik játszma végén kezdtek hatni. Nem tudom, hogy játszok-e a negyeddöntőben – mondta a világelső, aki azt is elárulta, hogy a Cerúndolo elleni nyolcaddöntő során is felvetődött benne, hogy feladja a találkozót.

Djokovics Nadal útján jár?

Novak Djokovics tavaly még élete egyik legjobb szezonját teljesítette, három Grand Slam-tornát megnyert, és Wimbledonban is csak a döntőben kapott ki. Idén viszont még egyetlen finálét sem játszott, s úgy tűnik harminchét éves korára eljutott oda, ahová nagy riválisa, kicsit korábban: folyamatosan gyötrik kisebb-nagyobb sérülések.