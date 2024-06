Novak Djokovics Wimbledont biztosan kihagyja, de lehet, hogy búcsút kell intenie nagy álmának is

Djokovics a jobb térdében keletkezett részleges szalagszakadás miatt jelezte, hogy nem tud kiállni szerdán a norvég Casper Ruud elleni mérkőzésre. A 37 esztendős visszalépésével az is eldőlt, hogy hétfőtől a januárban Australian Open-győztes Jannik Sinner ugrik a világranglista élére, és az ATP-rangsorban is ő lesz az éllovas.

Novak Djokovics a padlón, veszélybe került az indulása a nyár fontos versenyein. Fotó: MTI/AP/Christophe Ena

Többhetes kihagyás következik

Djokovicsra tértdműtét vár, melyet sajtóhírek szerint még szerdán elvégeznek – vagy már el is végeztek. A L'Equipe francia sportnapilap arról számolt be, hogy a szerbek 24-szeres Grand Slam-bajnokát szerda reggel operálják meg Párizsban, míg szerb értesülések csak a napot és a helyszínt erősítették meg. Bármikor is kerül(t) sor az operációra, utána a becslések szerint egy legalább háromhetes kényszerpihenő következik Djokovics számára, így gyakorlatilag lehetetlen, hogy a teniszjátékos elinduljon a július 1-jén rajtoló wimbledoni tornán.