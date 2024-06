Az olimpia miatt szakítanak a párizsi hagyománnyal, ez izgalmas lehet

Az olimpia miatt két fontos változtatást is meg kellett lépnie a Tour de France szervezőinek. A francia kerékpáros-körverseny jellemzően júliusban zajlik, idén viszont már június utolsó hétvégéjén elkezdődik, hogy ne lógjon bele a párizsi ötkarikás játékokba. A Tour hagyományosan a francia fővárosban zárul, a sprinterek számára egész évben ez szokott lenni a legnagyobb presztízsű befutó, az összetett eredménye pedig már nem szokott változni. Idén más lesz a helyzet: Párizsban az olimpia közelsége ­miatt a rendőrség már nem tudta vállalni a július 21-i befutó biztosítását, s ha már változtatni kellett, a szervezők a szakasz jellegén is módosítottak: Monaco és Nizza között 33,7 kilométeres, kategorizált emelkedőt is tartalmazó időfutammal ér véget az idei Tour de France, azaz akár az utolsó versenynapon is gazdát cserélhet a sárga trikó.

újra kerékpáron, de a formája kérdéses a Tour de France előtt (Fotó: MTI/AP/Jerome Delay)

A legnagyobb esélyes a szlovén Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), aki Marco Pantani 1998-as duplázása után az első kerékpáros lenne, aki egy évben megnyeri a Giro d’Italiát és a Tour de France-t is.

Ki lehet a Tour de France győztese?

Pogacar az olasz körverseny mezőnyéből kiemelkedett, több mint tíz perccel nyerte meg az összetettet, erre a szintén Olaszországból induló francia körversenyen nem kell számítani.