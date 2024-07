A Netflix hatalmas sikerű imázsfilmet készített Budapestről

Gyulai Márton az alkalmat megragadva nem csupán a „csodák világbajnokságaként” emlegetett sportesemény sikertörténetét idézte fel, különös tekintettel a milliárdos nézettségű rendezvény értékes hagyatékára, hanem igyekezett a figyelmet azokra az új kihívásokra irányítani, amelyek jelmondata a jövőben a „Változtatni tudni kell” lehet.

Gyulai Márton előadása

– A sportvilág minden szereplőjének tudomásul kell vennie, hogy a gyökeresen megváltozott geopolitikai, gazdasági és szociális helyzet az eddiginél is megfontoltabb lépéseket kíván meg mindazoktól a – nem csak uniós – tagországoktól, amelyek a jövőben világversenyek megrendezésére pályáznak. Hibát követnek el azok, akik sémákat követve fektetik le az alapokat, anélkül, hogy a költségvetésükön ne változtatnának, a tervezésben és a lebonyolításban ne törekednének a racionális megoldásokra – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Gyulai Márton.

A 44 éves sportdiplomata úgy gondolja, hogy a világversenyek eladhatósága a nadrágszíj meghúzása után sem kerülhet a kevésbé fontos feladatok közé, ám ennek kezelésében a nemzetközi szövetségnek is szerepet kell vállalnia.

„A világon a tíz legnézettebb sorozat között van”

– A változó világ történéseit, az újonnan tapasztalható nehézségeket az olyan nagy és erős nemzetközi sportszervezetek sem nézhetik tétlenül, mint amilyen például a 214 tagországot egyesítő WA – folytatta Gyulai Márton. – Tavaly Budapest nagyon magasra emelte a mércét azzal, hogy az elsőrangú létesítmények biztosítása és a kifogástalan rendezés mellett 400 ezernél is több nézőt késztetett belépőjegyek vásárlására, így telt házas lelátókkal büszkélkedhetett, de a 37 felvezetőrendezvény lebonyolítása is nagy tetszést aratott. Az átütő sikernek is köszönhető, úgy is mondhatnám, hogy a kilencnapos show felbecsülhetetlen értékű hozadékának, hogy a Netflix olyan fantasztikus televíziós imázsfilmet készített a magyar fővárosról, a világbajnokság színhelyeiről és főszereplőiről, amelynél nagyobb hírverést a BP2023 eseménysorozata és a házigazda ország aligha kaphatott volna. A SPRINT ma a világon a tíz legnézettebb sorozat között van, több millió ember látta eddig minden részét és az olimpia közeledtével ez a szám minden bizonnyal csak tovább fog nőni.

Gyulai Márton végezetül arról is beszámolt, hogy a „Változtatni tudni kell” a Nemzetközi Atlétikai Szövetség számára is követendő jelszó, amely működésének több területét is érinti.

– Keressük a megoldást arra, hogy miként lehetnek még vonzóbbak és színvonalasabbak a WA égisze alatt zajló egynapos versenyek, amelyek közé tartoznak a Gyémánt Liga vagy a Continental Tour állomáshelyei is, mert megújulás és szigorú kontroll nélkül nincs előrelépés. Sok kritika érte már tavaly is, még több és élesebb bírálat idén az olimpiai közeledtével, a kvóták kiosztásának időszakában a WA világranglistáját, itt az ideje megvizsgálni ezeket és esetlegesen néhány részében átalakítani a szisztémát – hangsúlyozta a WA vezérkarának tagja.