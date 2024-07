Melyik angol nem vállalt tizenegyest? Alexander-Arnold árulkodott + videó

Az angol válogatott talán Svájc ellen játszott eddig a legjobban a németországi Európa-bajnokságon, de most sem teljesített lehengerlően Gareth Southgate csapata. Sőt, valójában csak a helvétek 75. percben esett vezető gólja után szedték össze magukat, és mentették hosszabbításra a meccset. A kétszer tizenöt perc után is 1-1 maradt az állás, így tizenegyesek döntöttek.

(balra), esetleg Phil Foden (középen) lehetett az a bizonyos angol? (Fotó: AFP/Anadolu/Hesham Elsherif)

A svájciaknál mindjárt az első lövő, Manuel Akanji rontott, az angolok közül viszont mind teljesítették a feladatukat, így az ötödik körben az Eb-n alig játszó az elődöntőbe lőtte a csapatát, ahol a hollandokkal mérkőznek majd meg a szigetországiak.

A liverpooli védő a meccs után a hozzátartozóival ünnepelt a pálya mellett, és néhány belső információt is megosztott velük. Többek között azt is, hogy volt olyan angol játékos, aki nem akart büntetőt lőni. A videóból ez nem derült ki, az angol szurkolókat azóta is lázban tartja a kérdés, néhányan a 109. percben lecserélt csapatkapitányra, Harry Kane-re, mások pedig Phil Fodenre gyanakodtak, akit épp Alexander-Arnold váltott a 115. percben.