A párizsi olimpia minden jelentős pillanata a közmédia sportcsatornáin

A népszerű és kiemelkedő nézettséget hozó labdarúgó-Európa-bajnokság után a párizsi nyári olimpiai játékok közvetítésére készül a közszolgálati sportmédia. Az M4 Sport mellett az M4 Sport+ is szinte kizárólagos olimpiai csatornává válik, így szimultán szurkolhatnak a magyarok a sportolókért. Ezzel azonban még korántsem ért véget a közmédia olimpiai műsorfolyama, hiszen az m4sport.hu-n további öt digitális csatornán lehet majd élőben látni azokat az eseményeket, amelyek a két csatornára nem, vagy csak részben kerültek be. Ezek regisztrációhoz nem kötött, ingyenesen nézhető adások, szintén túlsúlyban a magyar csapat olimpiai megmérettetéseivel, valamint a kézilabda és a férfi kosárlabda tornával.

Az M4 Sport, a magyar sport otthona és a 120 éves Nemzeti Sport családja július 24-től egyúttal a magyar olimpiai csapat otthonává is válik. A közmédia egyik célkitűzése, hogy a magyar sport népszerűsítésével hozzájáruljon a hazai sportélet iránt érdeklődő közönség összetartozásának erősítéséhez, a közös szurkolás élményéhez, így a legfelkészültebb kommentátorok, szakkommentátorok tolmácsolásában élvezhetik majd a párizsi játékok minden percét.

A Kossuth rádió ezúttal is élőben közvetíti a magyar érdekeltségű versenyeket, a Halló, itt Párizs című rendkívüli műsor reggel 9 órától követhető. Újdonság az előző olimpiához képest, hogy idén a Nemzeti Sportrádió is minden részletre kiterjedően közvetíti a történéseket. A 8:40-kor kezdődő, Sportreggelben élőben kapcsolják Párizst, majd a Körkapcsolás című műsorban egész nap folyamatosan jelentkezik a rádió 12 kiküldöttje a magyar érdekeltségű eseményekről, így semmiről nem maradnak le a hallgatók. A Nemzeti Sportrádió a magyar paralimpiai csapat hivatalos médiapartnereként folyamatosan beszámol majd a XVII. Paralimpiai Játékokról is.

A Nemzeti Sport már száz évvel ezelőtt, az 1924-es párizsi olimpiáról is első kézből, a helyszínről tudósította az olvasóit, ahogyan azóta is minden alkalommal. Ami idén Párizsban történik, arról azonban már az online felületeiken is folyamatosan tájékoztatják a sportrajongókat.

Szintén érdemes az m4sport.hu, valamint a nemzetisport.hu dedikált internetes, valamint közösségi felületeit is követni, hiszen számtalan magyar érdekeltségű, színfalak mögötti tartalmat, összefoglalót láthatunk.

Szurkoljunk együtt a magyar sportolók sikereiért!

M4 Sport – a magyar olimpiai csapat hivatalos otthona