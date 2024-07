Gallértól a címerig: a Fradi új mezének minden részletéről lerántották a leplet

„A lényeg a részletekben rejlik…” – írta Kubatov Gábor legújabb bejegyzésében, melyben új információkat árult el a Ferencváros férfi-labdarúgócsapatának új mezéről. Kiderült többek között, hogy:

A címer a klub alapítsának 125. évfordulóját ünnepli.

A gallér a magyar zászlót megjelenítő piros-fehér-zöld csíkozású.

A hátsó gallérra a klub mottóját írják: „Küzdeni mindig, feladni soha."

A minta a klasszikus zöld-fehér csíkozású.

A felirat: a modern stílusú számok és betűk fekete színben kerülnek a mez hátára.

A belső szalag: a klub mottója a mez belsejének alján is körbefut.

a klub mottója a mez belsejének alján is körbefut. Az anyaga környezetbarát, száz százalékban PET újrahasznosított poliészterből előállított fonalból készül.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, új korszak kezdődött a Fradi életében, az új szezontól a jövőben a klub minden csapata és sportolója az olasz sportszergyártó, a Macron sportruházatait viseli majd. – Ez az elmúlt évtized legszebb Fradi-meze! – mutatta be a csapat új felszerelését Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke.

Egyébként az idegenbeli mez modern dizájnjának alapja fekete, felületét zöld, dinamizmust és erőt szimbolizáló mintázat díszíti, a gumírozott szegélyeken zöld-fekete háromszögmintázat fut végig, a „Küzdeni mindig, feladni soha” mottó pedig megtalálható a mez aljának belsejében. A kapusmezek is ugyanilyen tervezéssel és feliratozással készülnek. Négy színben, narancssárga, sárga, szürke és türkiz színben viselhetik majd Dibusz Dénesék.

A közösségi médiában több sztár, illetve a közélet számos területén mozgó ismert ember is már az új mezben pózolt. A teljesség igénye nélkül néhány név: Miklósa Erika, Pataky Attila, Bagi Iván, Nagy Adri, Sasvári Sándor, de Jakupcsek Gabriella is közöttük volt, mint ahogy Menczer Tamás, Bohár Dániel, Mucsi Zoltán, Hevesi Tamás vagy Tillinger Attila is.