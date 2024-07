Messi élvezi a hazai pályát, Shakira tüzeli Kolumbiát

Nem örülnek Shakirának az argentinok. S nem is azért, mert a népszerű énekesnő Kolumbiában született, így a rendezőket akár részrehajlással is meg lehetne vádolni. Nem, nem ez a fő ok a panaszra. Hanem az, hogy Shakira az Argentína–Kolumbia döntő szünetében lép fel, s a rögtönzött koncert legkevesebb húsz percig tart, le- és bevonulással együtt a két félidő között huszonöt perc is eltelik majd. Ezalatt pedig kihűlnek az izmok, nagyobb a sérülésveszély.

Shakira a 2020-es Super Bowlon is fellépett (Fotó: AFP)

Még a kolumbiaiak is tartanak a szokatlanul hosszú szünettől.

– A szünetnek 15 percnek kellene lennie, mert ezek a szabályok. Őszintén szólva nem értem – idézi az Origó Néstor Lorenzót, Kolumbia szövetségi kapitányát, aki felemlegette, egyszer súlyos büntetést kellett fizetnie, amikor a csapata egyperces késéssel vonult ki a folytatásra.

Nem sport, hanem showbusiness

Ám pontosan tudjuk, Amerikában a sport elsősorban nem is sport, hanem a showbusiness része. Ha Shakira fellépése dob a nézettségen, növeli a bevételt, akkor Shakira fellép és pont, mondhatnánk durvábban is… A mérkőzések szünetében a fellépés, az úgynevezett halftime show elengedhetetlen része a nagy sporteseményeknek a tengerentúlon, így például az NFL-nek is.

Maga Shakira is lépett fel már a Super Bowlon 2020-ben, és persze hatalmas sikert aratott. Előre borítékolhatjuk, így lesz most is.

A helyszín, a Hard Rock Stadion viszont Argentínának, de legalábbis Lionel Messinek kedvez, hiszen a 65 ezres aréna az Inter Miami otthona. Az MLS-mérkőzéseken általában bőven akadnak benne üres helyek, de a Copa América fináléjában garantáltan dugig megtelik.

Argentína megelőzheti Uruguayt

Egyértelműen a világbajnoki címvédő a finálé esélyese, de Kolumbiát hiba lenne lebecsülni. A másodvirágzását élő James Rodríguez vezérletével Kolumbia 2001 után másodszor nyerheti meg a Copa Américát. Argentína megvédené a címét, s ha ismét győz, akkor az örökrangsorban Uruguayt elhagyva 16 sikerrel egyedül állna az élre.

A bronzmeccset Uruguay nyerte meg 2-2-es rendes játékidő és hosszabbítás után 11-es párbajban Kanada ellen. A mérkőzés hőse Lionel Messi barátja, Luis Suárez volt, aki a 92. percben mentette hosszabbításra a találkozót.

Shakira fellépése a 2020-as Super Bowlon: