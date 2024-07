A magyar csapat korelnöke csaknem három évtizedes átkot tör meg

Sporttörténelmi pillanat tanúi lehetünk szombaton 11.27 órakor: 28 év után magyar lovas is versenybe száll az olimpián. Ebben a csaknem három évtizedben mintha átok ült volna a magyar lovasokon, elsősorban az Európa-bajnoki bronzérmes Dallos Gyulán, aki rendre megszerezte a kvótát, ám 1992-ben Barcelonában Aktion nevű lova belázasodott a verseny előtt, 1996-ban Atlantában az állatorvosi vizsgálat során sántának nyilvánították a lovát, ezért nem engedték rajthoz állni, Sydneybe szintén kiharcolta a részvételt, de Aktion ekkor már 19 éves volt, nem bírta volna ki a hosszú utat, ezért úgy döntött, nem teszi ki a lovát egy egész napos repülőzésnek.

Gyönyörű környezetben zajlanak a lovasversenyek Versailles-ban Fotó: MOB/Molnár Ádám

Sydneybe egyébként Turi József is kijutott, ki is utazott Superville-lel, ám szintén nem indulhatott, mert a díjugrató lova enyhe ínhüvelygyulladása miatt nem felelt meg az orvosi vizsgálaton. A legutóbb tehát az 1996-os, atlantai olimpián szerepelt magyar lovas, akkor a lovastusa egyéni és csapatversenyében öten indultak. Azóta 28 év telt el, és szombaton nem sokkal dél előtt végre ismét szurkolhatunk magyarnak a sportágban: az egyetlen magyar lovas, Kaizinger Balázs elégedett lehet, mert a lova, Herr Cooles Classico gond nélkül átment az orvosi szemlén. Kaizinger Balázs csaknem egy évtizede Németországban él, kétszeres magyar bajnok, volt 30. világkupán, és részt vett világbajnokságon is.

A ló átment a vizsgán

– Gyerekkoromban arról álmodoztam, hogy egyszer majd követhetem az ősöket ezen az úton. Nekem nagyon sokat jelent, hogy itt lehetek az olimpián, sokan támogatnak, hihetetlen, megható érzés itt lenni. Köszönettel tartozom a hazai lovasszövetségnek, amely kidolgozott egy olimpiai programot, és ennek a támogatását élvezhettem, ez mindenképp hozzásegített a kvalifikáció megszerzéséhez.

Kellett egy jó ló is persze, találtunk is, részese volt a kvalifikációnak, de időközben sajnos elfáradt, ezért egy újra lett szükség, a 12 éves német tenyésztésű herélt, magasan telivérezett Herr Cooles Classico vette át a helyét, akit most lovagolok.

A versenyen szeretném a legjobbat kihozni magamból és a lóból egyaránt, minél kevesebb hibaponttal – mondta Kaizinger Balázs a MOB honlapjának.

A versenyt megelőzően, pénteken a lovaknak szemlén kellett részt venniük. A lovasok felvezették négylábú társukat, majd ügetni kezdtek vele. Ha a felügyelő orvos úgy érezte, valami nincs rendben, közelről is megvizsgálhatta az állatot, majd ezután döntött arról, hogy versenyezhet-e.

Kaizinger Herr Cooles Classico nevű, 12 éves, herélt peje gond nélkül teljesítette a vizsgálatot, így rajthoz állhat. A program szombaton a magyar ló legkevésbé kedvelt számával, a díjlovaglással kezdődik, vasárnap a tereplovaglással folytatódik, hétfőn pedig – újabb orvosi szemle után – a díjugratással zárul.

Lovastusában összesen 65-en mérkőznek meg egymással, az egyéni versennyel párhuzamosan 16 ország csapatszinten is összeméri tudását.

Fotó: MOB/Molnár Ádám

A versenyzők célja, hogy minél kevesebb hibapontot gyűjtsenek be a zsűritől. Egyéniben a legjobb 25-be kerülőknek még egy díjugrató kört tartanak, itt ennek az eredménye dönt a végső helyezésekről.

– Minden szép, a pálya korrekten van kialakítva, a vonalvezetése, tervezése a kastélyparkba illő. A pályaépítő kitett magáért, az akadályok szélesek, de mindegyik ugrás lóbarát, megoldható, nincsenek benne „unfair” elemek, a talaj pedig szuper – nyilatkozta az MTI-nek Kaizinger.