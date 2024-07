Ten Hag marad, Rashford távozik a Manchester United csapatától

Van egy jó és egy rossz hírem – mondhatja a mai nap a legtöbb Manchester United szurkoló. Hogy miért? Nos, a klubnál már nincs edzőkérdés, ugyanis az elmúlt két szezonban két trófeát nyerő holland Erik ten Hag, aki 2022-ben az Ajaxtól érkezett a Manchester Unitedhez, 2026-ig meghosszabbította a jövőre lejáró szerződését.

Valószínűleg elválnak Erik ten Hag és Markus Rashford útjai (Fotó: Peter Powell)

– Nagyon örülök, hogy megállapodásra jutottam a klubbal a közös munka folytatásáról. Ha visszatekintünk az elmúlt két évre, büszkén gondolhatunk a két megszerzett két trófeára, ugyanakkor világossá kell tennünk, hogy rengeteg munkára van szükségünk ahhoz, hogy a klub a régi fényében ragyogjon újra – mondta a BBC-nek az 54 éves edző.

Nos, nem mindenki örül a holland mester hosszabbításának, ugyanis a Sky Sports szerint a klub a nyáron kénytelen lesz megválni egyik legnagyobb sztárjától, a saját nevelésű Marcus Rashfordtól. Ugyanis a támadó kapcsolata nagyon megromlott a holland mesterrel, és ez a viszály a 26 éves játékos teljesítményére is kihatott: a mögöttünk hagyott szezonban 43 tétmérkőzésen mindössze hét gólt és két gólpasszt jegyzett, ráadásul az angolok Eb-keretéből is kimaradt.

A Nemzeti Sport információi szerint a klub nyolcvanmillió fontot szeretne kapni érte, de könnyen lehet, hogy hatvanmillió körüli összeggel is be kell érnie a fent említett teljesítményromlás miatt. Ráadásul nem is egyedül távozhat, ugyanis a Ten Haggal szintén összevesző Jadon Sancho sem marad a klubnál sajtóhírek szerint, ő szintén televízión követheti az Európa-bajnokságot.