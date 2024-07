Verstappen emiatt súlyos büntetést kaphat Belgiumban

Már bő egy hónapja nem nyert futamot a Formula–1-ben Max Verstappen (Red Bull), pedig a barcelonai diadala óta már Ausztriában, Nagy-Britanniában és Magyarországon is tiszteletét tette a királykategória mezőnye, mi több, ezeken a futamokon a címvédő csak egyszer állt dobogóra. Spielbergben Lando Norrisszal (McLaren) ütközött, ezért esett vissza, Silverstone-ban második lett Lewis Hamilton (Mercedes), a Hungaroringen pedig a Red Bull rossz stratégiájának is „köszönhette” az ötödik helyét, amelyet káromkodva fogadott.

Verstappen Red Bulljában várhatóan kicserélik a belsőégésű motort (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Verstappen eddig a büntetésekkel együtt is nyert Spában

A háromszoros világbajnok a nyeretlenségi sorozata ellenére is toronymagasan vezet a pontversenyben, három futamgyőzelemnyi előnye van Norrisszal szemben. Ugyanakkor nem jelentene meglepetést, ha a brit a hétvégén megrendezésre kerülő Belga Nagydíj után közelebb kerülne jó barátjához. Egyrészt jelenleg a McLaren a leggyorsabb a mezőnyben, másrészt ha igazak a Sky Sports értesülései, Verstappenre tíz rajthelyes büntetés vár Spában. Na, nem a Hamiltonnal való magyarországi koccanása miatt, hanem mert a hétvégének várhatóan új belsőégésű motorral (ICE) vág neki, miközben az egy idényre engedélyezett négyet már elhasznált belőle.

A Red Bull úgy véli, hogy a belga pálya megfelelő a büntetés letöltésére, hiszen Spában bőven akad előzési lehetősége a középmezőnyből rajtoló pilótáknak. Az előző két idényben ez is nem is jelentett problémát Verstappennek, aki hasonló megrovások miatt 2022-ben a tizennegyedik, tavaly a hatodik helyről indult, mégis mindkétszer győzött. Ahogy 2021-ben is, igaz, akkor a pole pozíció is az övé volt.