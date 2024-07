Yamal lemásolta a Felcsúton lőtt franciák elleni gólját az Eb-elődöntőben + videó

Eddig is Lamine Yamal volt a németországi foci Eb egyik legnagyobb sztárja, hiszen remek játékkal és három gólpasszal segítette a legjobb négy közé a spanyol válogatottat, s vezeti is torna asszisztversenyét. A mindössze 16 éves támadó a franciák elleni elődöntőben az első gólját is meglőtte a tornán, ráadásul ez a találat amilyen fontos volt, olyan szép is.

Lamine Yamal ünnepel az Eb-elődöntőben a franciák ellen lőtt gólja után. Fotó: EPA/Mohamed Messara

A 9. percben már vezettek a franciák Kolo Muani fejesével, és Yamal góljával gyorsan, a 21. percben jött a spanyol egyenlítés. A Barcelona szélsője a pálya belseje felé cselezett, majd ballal a felső sarokba tekerte a labdát, amely a kapufa segítségével kötött ki a kapuban. Ezzel lett 1-1, majd a spanyolok pár perccel később már a vezetést is megszerezték. A meccs jelenleg is tart, tudósításunk itt olvasható.

Yamal mostani gólja:

Stop that Lamine Yamal. pic.twitter.com/WNuax2D0FF — Stop That Football (@stopthatfooty) July 9, 2024

Érdekesség, hogy Yamal egy évvel ezelőtt szintén Európa-bajnoki elődöntőn lépett pályára Franciaország ellen, csak akkor még az U17-es korosztályos tornán, amelynek Magyarország volt a házigazdája. Az akkori spanyol–francia elődöntőt Felcsúton rendezték 2023. május 30-án, és Yamal lőtte az első gólt, ami hasonlított a mostani találatára: ugyancsak befelé cselezett (csak inkább a szélről), és ugyanúgy a hosszú felsőt lőtte ki ballal.

Yamal Felcsúton lőtt gólja 0:37-től látható a videón:

A spanyolok akkor végül 3-1-re kikaptak, ez most már az ő szemszögükből biztosan nem lesz az eredmény. A Yamalról írt portrécikkünk itt olvasható.