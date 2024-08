Zöld-fehérben folytatja Csoboth Kevin, megvan a magyar Eb-hős új klubja

A legutóbb az Újpest FC-t erősítő Csoboth Kevin számára az idei labdarúgó Európa-bajnokság hozta meg az ismertséget, a 24 éves csatár a csoportkört záró, Skócia elleni mérkőzés hosszabbításának 10. percében szerezte meg a győzelmet érő találatot.

Feledhetetlen pillanatok, így örült a skótok elleni gólja után Csoboth Kevin. Fotó: AFP

Irány a legrégebbi svájci futballklub!

A kontinenstorna után nem volt titok, volt érdeklődés Csoboth iránt, aki végül a svájci élvonalban szereplő St. Gallenben folytatja. A klub honlapja szerint a magyar játékos 2028-ig szóló megállapodást írt alá.

– Kevin gyors, fordulékony és gólérzékeny futballista, aki több helyen is bevethető elöl. Fiatal kora ellenére rendelkezik nemzetközi tapasztalattal, és örülünk, hogy bennünket választott – közölte Roger Stilz sportigazgató.

Az 1879-ben alapított St. Gallen a legrégebbi svájci futballklub, ám mostanáig csupán két bajnoki címet (1904, 2000) és egy Svájci Kupát (1969) nyert. A 2000-s években kétszer kiesett a másodosztályba, de az utóbbi tíz évben stabilizálta helyét az élvonalban. Hazai meccseit a 19 694 férőhelyes Kybunpark Stadionban vívja.

„A búcsú reméljük, hogy nem végleges”

A távozásról természetesen Csoboth előző klubja is hírt adott, a hivatalos közleményben megszólalt az Újpest FC elnöke is.

– Kevin távozása nem pénzkérdés volt, hanem egy személyes döntés. Ő úgy érezte, váltania kell ahhoz, hogy még magasabb szinten tudja folytatni a pályafutását, mi pedig a magyar labdarúgás és a magyar válogatott érdekeit szem előtt tartva úgy döntöttünk, nem gördítünk akadályt a távozása elé. Kevinért már több mint egy éve is érkezett komoly ajánlat, ám ő a kiemelkedő fizetés és a külföldi karrier helyett akkor úgy döntött, marad és segíti a klubot a bennmaradás kiharcolásában. Ezt és minden mást, amit az Újpestért tett, köszönünk neki! Óriási büszkeség, hogy 60 év és Bene Ferenc után újra újpesti gólszerzőt ünnepelt az egész ország egy Európa-bajnokságon.

A búcsú reméljük, hogy nem végleges, és látjuk még Csoboth Kevint lila-fehérben. Most azonban nem tehetünk mást, mint hogy sok sikert kívánjunk neki, hogy elérje mindazt a labdarúgásban, amire hivatott!

– nyilatkozta Ratatics Péter.

Köszönet az Újpestnek

– Szeretném megköszönni az Újpest FC vezetőségének a korrekt hozzáállást az átigazolásom kapcsán. Nehéz szívvel hoztam meg ezt a döntést, hiszen még szinte gyerekként érkeztem, most pedig válogatott játékosként távozom. Mégis nyugodt vagyok, mert kizártnak tartom, hogy olyan helyzetbe kerüljön a klub, mint amilyenben akkor volt, amikor visszautasítottam egy komoly ajánlatot, és inkább maradtam segíteni. Szeretném megköszönni a szurkolóknak is, hogy mindössze öt perc NB I-es rutin mellett is megadták nekem a bizalmat, és támogattak abban, hogy a bajnokságban, sőt a válogatottban is le tudtam tenni a névjegyem. Örökre a szívemben maradtok, boldogan fogok visszagondolni az itt töltött évekre. A közös utunk most véget ért, de remélem, magamra húzhatom még az Újpest mezét! – ezekkel a szavakkal búcsúzott Csoboth Kevin az Újpesttől.