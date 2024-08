Vogel Soma kilógott ki a sorból, de nem ezért cserélték le

Szerbia–Japán 16-15, Franciaország–Japán 14-13, illetve még az olimpia előtt Magyarország–Japán 16-12. Kettő plusz egy eredmény annak alátámasztására, hogy tilos volt lebecsülni Japánt.

Vigvári Vince tüzel. Négyszer talált be. Fotó: Illyés Tibor

A magyar vítilabda-válogatott játékosai nem is tették, végig összeszedetten pólózva magabiztos győzelmet arattak. Mindegyiket negyedet megnyerték; 5-2, 9-4, 12-6, negyedről negyedre így alakult az állás, a végeredmény pedig 17-10. A mindig bátran vállalkozó Vigvári Vince dobta a legtöbb gólt, négyet, de ennél fontosabb adat, hogy a mezőnyjátékosok közül mindenki betalált. A kapus Vogel Somának nem sikerült ez a bravúr, ami persze nem is volt cél, sőt Vogel az utolsó percekre pihenőt kapott, Bányai Márk is bemutatkozott a párizsi olimpián.

A magyar válogatott három forduló után két győzelemmel (Franciaország, Japán) és egy vereséggel (Spanyolország) a második a B csoportban, szombaton Ausztrália lesz a következő ellenfele.

Férfi vízilabda, B csoport, 3. forduló:

Magyarország–Japán 17-10 (5-2, 4-2, 3-2, 5-4)

magyar gólszerzők: Vigvári 4, Varga 3, Vámos 2, Molnár, Fekete, Angyal, Hárai, Jansik, Nagy, Zalánki, Manhercz.

Az állás:

1. Spanyolország 9 pont

2. Magyarország 6 (37-32)

3. Ausztrália 6 (22-20)

4. Franciaország 3 (34-35)

5. Szerbia 3 (30-38)

6. Japán 0