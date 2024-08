Hatalmas bukás zavarta a magyar olimpikont, ömlött a vér a kezéből

– Tudtam jól, hogy nincs esélyem rögtön középdöntőbe jutni, az volt bennem, hogy ne ugorjak ki, ne essek el, érjek gond nélkül célba.

Erre mellettem óriásit bukott szegény ausztrál lány, a gátja is beesett elém. A kezem beleakadt a gátba, úgy értem be a célba, ömlött a vér a kézfejemből, éreztem, hogy annyira lüktet.

De ez még mindig jobb, mintha én estem volna, ahogy másfél hete sikerült, azt nem bírtam volna el a reményfutam előtt. Így holnap újult erővel nekivághatok, egy kockáztatósabb futásnak – mondta a kalandos futama után Kerekes Gréta.

Kozák Luca sérülése után nem tudta, mire számítson

Kozák Luca futamában nem volt hasonló baleset, de ő is csak a mezőny második felében ért célba, 13,11-es idővel hatodik lett. Kozák 12,69-cel tartja a magyar csúcsot, ám idén még nem tudott 13 másodpercen belülre kerülni.

– Én úgy jöttem ide, hogy nem akartam csütörtökön is futni. Nem volt könnyű szezonom, az Európa-bajnokság óta nem is versenyeztem sérülés miatt. Kicsit tapogatózva jöttünk ide, hogy vajon mit is tudok, de a mainál többre vagyok képes, ebben biztos vagyok. Én voltam az, aki szerint ez a vigaszágas rendszer nem jó megoldás, de most azért örülök, hogy van egy második esélyem, és be tudom bizonyítani, hogy nem ez van bennem, be akarok jutni a legjobb huszonnégy közé – fogalmazott Kozák Luca.

A vigaszágas rendszert korábban más magyar futók is kritizálták az olimpián, a legélesebben talán Molnár Attila.

Magyar részvétellel zajlott az új olimpiai szám

Szerda reggel rendezték a gyaloglók vegyes váltóját is, a maratoni, 42,195 kilométeres távon a Venyercsán Bence, Récsei Rita összeállítású magyar egység huszonegyedik lett, a történelmi aranyérmet Spanyolország (Álvaro Martín, María Pérez) szerezte meg.