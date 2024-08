Elképesztő befutó a döntőben, csúnyán hoppon maradtak a nagyszájú sztárok + videó

Jakob Ingebrigtsen mindössze 23 éves, de már olimpiai-, kétszeres világ- és ötszörös Európa-bajnok. A norvég futó arra készült, hogy Párizsban megismétli tokiói teljesítményét, és újra aranyérmes lesz 1500 méteren. A legutóbbi két vb-n ugyanakkor nem volt a szám legjobbja, Eugene-ban és Budapesten „csak” 5000 méteren győzött, 1500-on egy először Jake Wightman, egy évvel később pedig utóbbi jó barátja, Josh Kerr előzte meg.

Jakob Ingebrigtsen nagyon elfogyott a végére Fotó: AFP/Anadolu/Mustafa Yalcin

Ingebrigtsen ennek ellenére is magabiztos volt a párizsi olimpia előtt, folyamatosan a két britnek üzengetett. Wightmanről azt mondta, hogy kevésbé jó atléta, Kerr-ről pedig azt állította, hogy csak azért tudta őt legyűrni a vb-n, mert betegséggel küzdött, de ha egészséges, akkor riválisának esélye sem lett volna ellene. Kerr sem hagyta annyiban, amikor csak lehetett, beszólt a norvégnak.

Ingebrigtsen nem bírta a hajrát

Nos, ilyen előzmények után érkeztünk meg az 1500 méter döntőjének napjához a párizsi olimpián. Természetesen Ingebrigtsen és Kerr is a mezőny tagja volt. Előbbi azonnal az élre állt, a brit a harmadik helyről szemmel tartotta őt, majd kétszáz méterrel a célvonal előtt begyújtotta a rakétákat. Simán lehajrázta a vetélytársat, átvette a vezetést, azzal azonban ő és Ingebrigtsen sem számolt, hogy a semmiből feltűnik két amerikai. Cole Hockernek még Kerrnél is több tartaléka volt, az ő esetükben célfotóra sem volt szükség, Hocker egyértelműen elsőként futott be, Kerr pedig még annak is örülhetett, hogy egyáltalán az ezüstöt megtartotta, mert a szintén amerikai Yared Nuguse csak egy hajszállal maradt el tőle.

Cole Hocker just walked down Jakob Ingebrigtsen in the 1500m final.



Holy smokes, what a race #Paris2024 pic.twitter.com/M5RumARexf — MЇ₭€-ṤṀḮḼ₭ØṾỈCĦ (@mikesmilkovich) August 6, 2024

Ingebrigtsen tehát nagy meglepetésre még a dobogóról is leszorult, a negyedik hellyel kellett beérnie. Persze most is üzent, de ezúttal elismerte, hogy az ellenfelei okosabbak voltak nála. Először Kerrnek járt az elismerés.

– Végül csak megmutatta… ahogy Hocker és Nuguse is. A csapatom mindig figyelmeztet, hogy túl nagy a szám, mindenki engem igyekszik legyőzni, és én vagyok, akik mindent elveszthet. Ma Cole Hocker, Yared Nuguse és Josh Kerr túljártak az eszemen. Ők voltak a legjobbak, amikor igazán számított. Gratulálok nekik a nagyszerű teljesítményükhöz! Természetesen csalódott vagyok – ismerte el a hoppon maradt bajnok, mielőtt lerótta volna a kötelező köröket, és csapatának, szponzorainak, illetve a norvég szövetségnek is köszönetet mondott. Végezetül megjegyezte, szerencsére szerdán lesz még esélye javítani, akkor kezdődnek ugyanis az 5000 méter előfutamai.

Kerr az Eurosportnak nyilatkozott. Elégedetten.

– Nagyon büszke vagyok magamra, mert a legfontosabb helyen teljesítettem életem legjobb ezerötszáz méterét, bő egy másodpercet javítottam az egyéni rekordomon. Azt nehéz befolyásolni, hogy mások mit csinálnak, de úgy helyezkedtem, hogy érmet szerezzek, nyerhessek, az utolsó húsz-harminc méteren ez nem volt elég. A nap legjobbja legyőzött, de felemelt fejjel távozom az olimpiáról. Ha az eredmény miatt aggódsz, amit mások munkája is befolyásol, akkor minden versenyen csalódni fogsz. Természetesen az aranyra fájt a fogam, de ezüstérmes lettem, ami jobb, mint a bronz. Jó irányba haladok – emelte ki a pozitívumokat a skót futó.