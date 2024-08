Ibrahimovic magyar barátja ma aranyeséllyel indul versenybe

Ha úgy vesszük, szerdán nem sok magyarnak szurkolhatunk, ám most valóban igaz a mondás, amely szerint nem a mennyiség, hanem a minőség a fontos. Ez azt jelenti, hogy akár komoly sikerek reményével is követhetjük a párizsi olimpia eseményeit ezen a napon, és ebben aranyérem vagy aranyérmek is értendőek az estéhez érve. Előtte azonban korán reggel, már 7.30 órakor elindul atlétikában a maratoni gyaloglás vegyes váltója Oláh Barbarával és Venyercsán Bencével, majd a délelőtt megkezdődnek a női 100 méter gátfutás előfutamai. Itt láthatjuk Kerekes Grétát, valamint a nála jóval esélyesebb Kozák Lucát, aki 2022-ben Európa-bajnoki ezüstérmet nyert, és tőle várható szép eredmény.

Kozák Luca szép eredményben reménykedhet Fotó: MTI

Ugyancsak reggel, 9.30 órakor folytatják a kajak-kenusok az előfutamokat , és magyar részről már vízre szállnak a nagyágyúk is. Női K-1 500 méteren Gazsó Alida, valamint az egyik nagy esélyes, Csipes Tamara is áll rajthoz, a férfi K-1 1000 méteren pedig a szám címvédője, az olimpiai bajnokság mellett Európa- és világbajnok Kopasz Bálint, valamint a három éve Tokióban Kopasz mögött ezüstérmet nyert Varga Ádám is ott lesz a mezőnyben. Rajtuk kívül még C-1 1000 méteren Fejes Dániel és Adolf Balázs száll versenybe, kajak-kenuban csütörtöktől szombatig osztanak majd érmeket.

Furcsán lett világbajnok

A kötöttfogású birkózóknál 87 kilóban sem lesz szerdán eredményhirdetés, de nagyon fontos nap lehet ez magyar szempontból. Ebben a súlycsoportban versenyez ugyanis Losonczi Dávid, aki tavaly emlékezetes módon lett világbajnok. A döntőben ugyanis tust adott ellenfelének, a török Ali Cengiznek, ám ezt a bírák nem adták meg neki, végül pontozással veszített. Az eset akkora felháborodást okozott, hogy a nemzetközi szövetség hetekkel később úgy döntött, Losonczi Dávidnak is jár az aranyérem, ő szerdán délelőtt és kora délután a nyolcad- és negyeddöntőn verekedheti át magát, az első ellenfele az azeri Rafig Huseynov lesz, este 18.35 órakor pedig az elődöntőket rendezik meg, remélhetően Losonczi Dávid sikeres részvételével.

Fotó: Róth Tamás Géza

És akkor jöhet az első esély a szerdai aranyéremre! Tekvandóban az 58 kilósoknál reggel 9 órakor kezdődnek meg a selejtezők, délután lesznek a nyolcad-, negyed- és az elődöntők, este pedig a bronzmérkőzés és a döntő, itt Salim Omar Gergelynek szurkolhatunk, aki Tokióban ötödik volt, azóta azonban világ- és Európa-bajnokságot nyert, első ellenfele 12.12 órakor az argentin Lucas Guzmán lesz. Ő egyébként érdekes alakja a magyar küldöttségnek.

Édesapja, Salim Gergely dán-magyar tekvandozó, a nagybátyja, Salim József, aki részt vett az 1992-es és a 2000-es olimpián is, ő pedig az Egyesült Államok-beli Torrance-ban született, és amerikai színekben lett kadét, majd ifjúsági pánamerikai bajnok, majd 2019 óta versenyez magyarként.

Ő egyébként a világklasszis volt labdarúgó, Zlatan Ibrahimovic barátja, akkor ismerkedtek meg, amikor a svéd a Los Angeles Galaxy futballistája volt, Salim pedig ott edzett. A küzdősportok iránt érdeklődő svéd edzésekre járt a magyar sportolóhoz, akivel aztán baráti kapcsolatba került, és 2022. novemberében a közösségi oldalán gratulált Salim Omar Gergelynek az éppen megnyert világbajnoki címéhez.

Kell a szél a bronzéremhez

Kora délután annak kell drukkolnunk, hogy elindulhasson a vitorlázók ILCA 7 hajóosztályának az éremfutama, amelyet a szél hiánya miatt keddről szerdára halasztottak Marseille-ben. Vadnai Jonatán a hatodik helyen került be a futamba, amelyben az első tíz helyezett vesz részt, és jó esélye van a bronzéremre, ám továbbra sem jön meg a szél, akkor nincs halasztás, akkor marad végeredmények a mostani sorrend.

A napot a magyar versenyzők közül a férfi vízilabdázók zárják 20.35 órakor, akik Olaszországgal csapnak össze a negyeddöntőben. A jó szereplésük már csak azért is roppant fontos lenne, mert ők alkotják az egyetlen még éremért állva maradt csapatunkat, a nők kedden este kiestek ebből az Egyesült Államoktól elszenvedett vereséggel, az 5. helyért játszanak majd, a női kézilabdázók hosszabbításban kaptak ki a torna negyeddöntőjében Svédországtól, és ezzel a 6. helyen végeztek, a férfi kézilabdázók pedig túl sem érték a csoportkört.