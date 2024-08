Bosszantó bíráskodás, elmaradt a magyar csapat bravúrja

A magyar női vízilabda-válogatott a párizsi olimpia csoportkörét a harmadik helyen zárta, miután Kanada és Kína ellen nyert, a hollandoktól és az ausztráloktól viszont kikapott – utóbbiaktól ötméteresekkel. A negyeddöntőben nehéz feladat várt a mieinkre: a címvédő Egyesült Államok volt a magyar csapat ellenfele.

Az olimpia negyeddöntőjében Garda Krisztina szerezte a magyar csapat első gólját az Egyesült Államok ellen Fotó: Csudai Sándor

A meglepő felvezetés után jól kezdtük a mérkőzést: Garda Krisztina góljával Magyarország szerzett vezetést. Az amerikaiak egyenlítettek, de az első negyed végén Leimeter Dóra találatának köszönhetően már ismét magyar vezetés (2-1) állt az eredményjelzőn.

A magyar csapat egy negyeden át nem dobott gólt

A folytatás már nem alakult ilyen jól. A második játékrész egyetlen magyar gólt sem hozott, az amerikaiak így fordítani tudtak, a félidőben 3-2-re az Egyesült Államok vezetett.

A harmadik negyedben labdaszerzés utáni lefordulásból Keszthelyi Rita egyenlített ki. A következő percek nem hemzsegtek a magyar csapatnak kedvező ítéletektől: a szimpla emberhátrányt még kivédekeztük, a kettős emberhátrányt már nem sikerült – Mahieu Geraldine kipontozódott –, majd a következő támadásban kontrát fújtak ellenünk.

Eddigre egyébként már mind Mihók Attila, mind amerikai kollégája, Adam Krikorian túl volt egy-egy sárga lapos figyelmeztetésen.

Kapott aztán emberelőnyt a magyar csapat is, Faragó Kamilla pedig kiegyenlített, 4-4-es döntetlennel fordultunk az utolsó negyedre.

A negyedik játékrészben Vályi Vanda is kipontozódott, gólból viszont sokkal kevesebbet láttunk, mint kiállításból. Keszthelyi óriási kapufát lőtt négy perccel a vége előtt.

Kétszer is kettős emberelőnyhöz jutott az amerikai csapat

Az ellentámadásból az amerikaiak újabb kettős emberelőnyt kaptak, s ezt is értékesítették, mi szimpla fórból nem tudtunk egyenlíteni.

A következő emberelőnyt meg se kaptuk egy sikeres bejátszás után, Cseh Sándor társkapitány pedig emiatt annyira kiakadt, hogy piros lappal elküldték a magyar kispadtól.

Mihók Attila az utolsó percben időt kért, s ahogy az ausztrálok ellen, most is felúszott Magyari Alda is támadni. Keszthelyi lövése azonban nem talált kaput, s ezzel véget ért a mérkőzés, Mihók már csak annyit tehetett, hogy még utoljára elmondta a véleményét a játékvezetőnek.

Az amerikaiak szoros csatában továbbjutottak, ők mérkőznek a döntőbe jutásért Ausztráliával, a magyarok az 5–8. helyért játszhatnak, Görögország lesz a mieink következő ellenfele.