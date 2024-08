Palesztin zászlókkal szurkolnak a magyar csapat ellen az olimpián

Nagyon nehéz mérkőzésre készült a magyar csapat. Az elmúlt bő egy évtizedben az Egyesült Államok válogatottja szinte egyeduralkodó volt, a legutóbbi három olimpiát megnyerte, valamint a legutóbb hat világbajnokságból ötöt is az élen zárt. Szükség volt a piros-fehér-zöldbe öltözött magyar szurkolók támogatására is. A túloldalon meglepetésre az amerikai lobogó mellett a palesztin zászló is megjelent.

Női vízilabdázóink az Egyesült Államok ellen játszanak a négy közé jutásért, a magyar csapat tagjait aligha zavarta meg a lelátón megmutatott két palesztin zászló Fotó: Csudai Sándor

A mérkőzés előtt előbb a magyar, majd az amerikai himnuszt játszották el. Előbbi alatt a piros-fehér-zöld, utóbbi során a csillagos-sávos lobogók feszültek büszkén a lelátón.

Palesztin zászló az olimpián

Az egyik amerikai zászló alatt közvetlenül azonban megjelent két palesztin lobogó is, egyfajta tüntetésként.