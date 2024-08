A Hámori Lucát kiejtő interszexuális bokszoló miatt szóltak be a NOB-nak

A maga súlycsoportjában az algériai Imane Helif és a tajvani Lin Jü-ting is döntőbe jutott Párizsban, ám mindkét olimpikon szereplése heves viták forrása lett. Legutóbb Lord Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség brit vezetője is nekiment a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak (NOB), mert úgy véli, a Thomas Bach elnök által irányított szervezetnek nincs világos politikája és szabályrendszere a genderkérdésben – írta meg a The Telegraph-ra hivatkozva a Mandiner.

Hámori Luca pontozással veszített a férfias Imane Helif ellen Fotó: Csudai Sándor

A NOB-nak kéne elképzeléssel, tervvel rendelkezni

Coe hangsúlyozta: olyan szabályrendszert lehetetlen megalkotni, ami mindenkinek tetszeni fog, de fontos, hogy világosak és mindenki számára egyértelműek legyenek a szabályok. „Ha nincs ilyen, akkor az lesz, ami most folyik” – tette hozzá.

– Öt évig dolgoztam a Brit Ökölvívó-szövetség ellenőrző bizottságában, továbbá lányaim vannak. Mit gondolnak, mi a véleményem erről a botrányról? Akárhogy is, az lenne a legfontosabb, hogy a NOB rendelkezzen egy határozott elképzeléssel és tervvel erről a kérdésről, ami mögé oda lehet állni, és amit tűzön-vízen keresztül lehetne képviselni. De ilyen nincs, és ezért alakult ki ez az áldatlan állapot.

A Telegraph emlékeztetett: Nemzetközi Atlétikai Szövetség volt az első olyan sportszervezet, amely szabályokat alkotott a megszokottól eltérő nemi fejlődésű sportolókra vonatkozóan. Később a triatlonisták és az úszók is hasonlóan szigorú szabályokat vezettek be.