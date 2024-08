Mutatjuk, mit gondolnak a magyarok Imane Khelif olimpiai indulásáról

A többségi vélekedés (hatvan százalék) szerint rossz döntést hozott a Nemzetközi Olimpiai Bizottság azzal, hogy engedték Imane Khelif-et elindulni az olimpián. A döntést csak 17 százalék támogatja és további 23 százalék nem tudja megítélni a kérdést. Egyedül a diplomások körében alacsonyabb az elutasítók aránya (46 százalék), de még közöttük is egyértelmű többségben vannak az Imane Khelif szereplését támogatókhoz képest (27 százalék) – derül ki az Opinio Institute ezer főn végzett, Magyar Nemzethez eljuttatott reprezentatív felmérésének összefoglalójából.

Angela Carini mindössze 46 másodperc után feladta a küzdelmet ellene Imane Helif ellen. Fotó: EPA/YAHYA ARHAB

Mint ismert: Imane Helif annak ellenére versenyezhet a női bokszolók között a párizsi olimpián, hogy a tavalyi vb-ről a magas tesztoszteronszintje és a férfiakra jellemző XY-kromoszómája miatt kizárták. Akkor lett botrány a szerepléséből, amikor a nyolcaddöntőben olasz ellenfele, Angela Carini mindössze 46 másodperc után feladta a küzdelmet ellene, és sírva hagyta el a ringet, mert a nőkre nem jellemző erejű ütéseket kapott.

Ahogy a felmérésről készült összefoglalóban írják: Imane Khelif esetéről a magyar társadalom döntő többsége (90 százalék) hallott legalább szalagcímek szintjén, és 48 százalék állítja, hogy részletesebben is utánanézett, -olvasott a témának. Az olimpiát amúgy is szorosabban követő férfiak körében az átlagnál valamivel magasabb (54 százalék), a diplomások körében pedig jelentősen magasabb (71 százalék) azok aránya, akik saját elmondásuk szerint a részletekkel is tisztában vannak.

Mi lett volna a helyes döntés Imane Khelif esetében?

A magyar társadalom megosztott abban a kérdésben, hogy mi lenne a helyes eljárás az interszexuális sportolók esetében. A relatív többség (32 százalék) szerint egyedi, sok szempontot figyelembe vevő elbírálást kéne alkalmazni a kérdéses esetekben, míg harminc százalék szerint egy egyszerű, átlátható szabály lenne a helyes (például tesztoszteronszint). 19 százalék sportágtól tenné függővé a kérdést, 16 százalék pedig egyértelműen a férfiak mezőnyére korlátozná az Imane Khelif-hez hasonló versenyzőket.

Csak egy szűk, háromszázalékos kisebbség engedné őket alapesetben a női mezőnyben szerepelni.

A magyar közéletben fellángoló vitát a többség károsnak tartja (44 százalék) és csak egy 26 százalékos kisebbség szerint segítette a tisztánlátást. Egyedül a 16–19 évesek körében népszerűbb az a vélemény (42 százalék), hogy a viták segítették a tisztánlátást, míg a diplomások körében kiemelkedő azok aránya, akik szerint káros volt a vita, mert ráerősített meglévő előítéletekre (62 százalék).

Borítókép: Imane Khelif (Fotó: AFP)