Pontot szerzett, de nem sokra ment vele a magyar válogatott az olimpián

A harmadik negyedben az ausztrálok tudtak először két góllal ellépni (6-4), a játékrész végére 6-5-re jött fel Magyarország, ebben a negyedben Rybanska Natasa és Szilágyi Dorottya volt eredményes magyar részről.

Az utolsó negyed elején Keszthelyi kiegyenlített, de újra az ausztrálok kerültek előnybe Alice Williams látványos ejtésével. Az ausztrálok újra kettővel vezettek, amikor Parkes Rebecca ziccert rontott, aztán viszont Keszthelyi újabb ötösével szépítettünk.

Ausztrália a hajrában volt, hogy beérte azzal is, hogy lepörgette az órát támadásban. A kapus, Magyari Alda is felúszott támadni, ki is harcolt egy kiállítást, a magyar csapat pedig az utolsó perc elején kiegyenlített Leimeter Dóra góljával.

Az ausztrálok nem dobtak gólt, de csak hat másodperc maradt, abban már nem tudtunk csodát tenni, jöhettek az ötméteresek.

Fotó: Csudai Sándor

Melyik válogatott lesz a magyar csapat ellenfele?

A szétlövésben Faragó Kamilla a kapufát találta el, a többiek nem hibáztak, ezzel eldőlt, hogy Ausztrália nyeri a csoportot, a magyar csapat pedig harmadik helyen végez, és az Egyesült Államok ellen játszik a keddi negyeddöntőben.