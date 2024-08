Nagy bajban a NOB! A Helifet támogató World Boxing mindenben alulmarad az IBA elleni harcban

Az amatőr ökölvívás olimpián való szereplésének jövője egyre nagyobb veszélyben van, és ez már mindenkinek világos, akinek a legkisebb köze is van a sportághoz. Ennek pedig egyetlen, de nagyon fontos oka van, mégpedig az, hogy a Nemzetközi Bokszszövetséggel (IBA) minden kapcsolatot megszakító Nemzetközi Olimpiai Bizottság azon törekvése, miszerint az IBA helyét a holland Boris Van der Vorst vezette World Boxing (WB) vegye át, a teljes csőd felé tart, ugyanis mára kiderült, szinte senki sem fogadja el az új szervezetet. Holott a WB érdekében a NOB már odáig elment, ha nem a holland vezette szervezet lesz az amatőr ökölvívás irányító szerve, akkor a sportágat száműzik az olimpiai sportágak közül, és már a 2028-as, Los Angeles-i nyári játékokon sem lesz benne a versenyprogramban.

Boris Van der Vorst és Thomas Bach szövetsége nem tudta elérni az IBA háttérbe szorítását Fotó: Getty Images

Mivel a holland vezette World Boxing képtelen megszerezni a nemzeti szövetségek támogatását, már maga Thomas Bach is kezd igencsak kiábrándulni Boris Van der Vorstból, ugyanis annak gyenge szereplése a sportági megbeszéléseken még azt a Bach számára elképzelhetetlen helyzetet is eredményezheti, hogy a NOB-nak le kell ülnie az IBA jelenlegi vezetőivel tárgyalni a sportág jövőjéről.

Egyébként Van der Vorst ilyen felemelkedése a boksz egén teljesen érthetetlen sokak számára, miután a holland korábban minden fontos tisztségért zajló választást elveszített: 2020-ban az IBA elnöki székéért vívott csatában maradt alul az orosz Umar Kremljovval szemben, majd a 2022-es EUBC-választásokon sem az elnöki, sem az igazgatótanácsi tagválasztáson nem kapott mandáumot. Ám Thomas Bach mégis benne látta a megfelelő embert arra, hogy az IBA-t végleg kiszorítsa az ökölvívás irányításából.

Az IBA 192, a World Boxing 13 saját tagszervezettel rendelkezik

Van der Vorst a NOB háttértámogatásával létrehozta az új bokszszövetséget, a World Boxingot, ám mára kiderült, a szervezet szóban sokkal erősebb, mint a valóságban. A holland nemrég bejelentette, hogy már 42 tagja van a WB-nek, ám kiderült, hogy ebből mindössze 13 tagszervezet döntött egyértelműen az új szervezet mellett – ebből ráadásul kettőt a saját olimpiai bizottsága sem ismer el –, a másik 29 ország ugyan belépett a World Boxingba, ám az IBA-tagságát is fenntartotta. Mindez hatalmas kudarc Van der Vorstnak, mert a számok egyértelműen bizonyítják, a nemzeti szövetségek kitartanak az IBA mellett, még a NOB nyomása ellenére is.

Az IBA jelenleg 192 taggal bír a WB 13 – illetve a mindkét szövetségben tagsággal bírókat is beszámolva 42 – tagszervezetével szemben, ráadásul Chris Roberts, a Nemzetközi Bokszszövetség vezérigazgatója bejelentette, eddig ugyan nem törődtek azzal, hogy egy nemzeti szövetség mindkét szervezetnél tag legyen, de ebben a kiélezett helyzetben bezárják ezt a kiskaput, és azok a tagszervezetek, amelyek a WB-t választják, el kell hogy hagyják az IBA-t, nem vehetnek részt a szövetség által szervezett versenyeken. Márpedig jelenleg az olimpiai tornán kívül a Nemzetközi Bokszszövetség rendezi az összes fontos ökölvívó-eseményt világszerte.

A World Boxing holland elnöke jó viszonyt ápol Vlagyimir Putyinnal Fotó: EUBC

Ráadásul Bach részéről az is nagyon kínos, hogy menet közben kiderült, Van der Vorst is kiváló kapcsolatot ápol Vlagyimir Putyinnal és az orosz szövetséggel. A NOB elnöke ugyanis az IBA jelenlegi elnökét, az orosz Umar Kremljovot éppen emiatt kezdte ki, ez volt az egyik fő ok arra – a szervezetben kétségkívül jelen lévő korrupciós esetek, valamint az egyre növekvő pénzdíjak mellett –, hogy a NOB és az IBA kapcsolata idáig jutott. Érdekes, ez viszont a World Boxing szerepvállalását az ökölvívás olimpiai szereplésében – legalábbis eddig – nem befolyásolta negatívan a NOB és vezetői szemében.

A World Boxing elfogadja, hogy Helif és Lin nőként bokszol, az IBA nem

A NOB és Thomas Bach a párizsi olimpián is megadott minden támogatást Van der Vorstnak, ráadásul az Imane Helif és Lin Ju-ting körül kialakult botrányt is megpróbálta az IBA ellen fordítani. A holland ezen az alaposan lejtő hazai pályán sem tudott érvényt szerezni a WB elfogadottságának. A kizárólag a World Boxingot választó három tagszervezet egyike sem nyert érmet Párizsban – ha azokat is beszámítjuk, akik mindkét szervezet tagjai, akkor az éremtermés összesen két bronz –, ami azért árulkodó adat arról, hogy a komoly hagyományokkal és eredményekkel rendelkező országok kik mellé állnak ebben a küzdelemben.

Jelenleg azonban úgy tűnik, a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak nincs B terve a WB teljes bukása esetére. Holott az már a napnál is világosabb, hogy a World Boxing képtelen betölteni – legalábbis a jelenlegi vezetéssel és formájában – azt a szerepet, amit a NOB neki szánt, képtelen arra, hogy megszervezze a világ amatőr ökölvívását. Ráadásul az elképzeléseik sem népszerűek a bokszolók körében. A WB kevesebb súlycsoportot szeretne – a nőknél 10 kategória van az IBA 12-jével szemben, a férfiaknál ez 10, illetve 13 –, valamint nem kínál pénzdíjakat, nincs semmilyen jelentősebb versenye.