Újabb elégtelen a NOB-nak! A négyszeres olimpiai bajnok csak jeggyel mehetett be a tornaversenyekre

Azt már több esetben láthattuk, hogy a jelenleg zajló párizsi olimpián több esetben is hadilábon áll a helyes viselkedéssel a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. Láthattuk ezt például a fél világot megbotránkoztató megnyitóval kapcsolatban, vagy éppen a férfiakra jellemző XY-kromoszómával rendelkező Imane Helif esetében. Nemrég a román közrádió egyik interjújából kiderült, hogy a NOB egyszerűen semmibe vette a világ egyik legsikeresebb tornászát, a Los Angeles-i olimpián négy aranyat és egy ezüstöt nyerő, kétszeres világ- és kétszeres Európa-bajnok, erdélyi születésű Szabó Katalint.

Szabó Katalinnak hiába van négy olimpiai aranya és egy ezüstje Fotó: Facebook/Gurzó K. Enikő

Amint az Gurzó K. Enikő újságíró Facebook-posztjából kiderült, a zágoni születésű korábbi tornászklasszis, a Francia Köztársaság Nemzeti Érdemrendje tulajdonosa szeretett volna részt venni az olimpia megnyitóján, esetleg a tornászversenyeken is, és ezt a kérését Szabó Katalin jelezte is a NOB-nak. Mindezt hiába tette, ugyanis az olimpiai bizottságnak esze ágában nem volt a Franciaországban élő, Párizstól mindössze három órányira lakó négyszeres olimpiai bajnoknak meghívót küldeni.

Mint Szabó Katalin a román közrádiónak elmondta, ez az udvariatlanság nagyon rosszul esett neki. Természetesen még ennek ellenére sem akarta kihagyni az olimpia tornaversenyeit, így egyszerűen vett két jegyet, és ezzel már beengedték a szervezők a lelátóra, így végre bejutott szeretett sportágának legnagyobb sporteseményére. Miközben Franciaországban a nevét viseli egy tornacsarnok, ahol edzéseket is tart fiataloknak…

– 2018 áprilisától Lempdes város sportcsarnoka is a nevemet viseli, ez a város közel van Clermont Ferrand-hoz, vagy Chamalierés-hez, ahol lakom. Ebben a csarnokban most is tartok edzéseket. De nem titok, nagyon szeretem Zágont, és mindig is szeretni fogom, a világon számomra egy szent hely. Érzem, hogy egy napon hazatelepedek a szeretett szülőfalumba, mert édesanyám vágya is az volt, hogy öregkorára maga körül tudhassa a gyerekeit – nyilatkozta korábban az Erdély.ma portálnak a négyszeres olimpiai bajnok.