Milyen jutalmat kapnak? Az olimpiai bajnok elárulta a titkot

Tizenkét magyar állt eddig dobogóra a párizsi olimpián, ők az érmek mellett egy hosszú dobozzal is gazdagodtak. Általában egy-egy plüssjátékot vagy virágcsokrot kapnak az érmesek, most viszont nem tudhattuk, hogy mit rejtenek ezek a csomagok. Egészen eddig, mivel most az ausztrálok kétszeres olimpiai bajnoka, Jessica Fox megmutatta az ajándékot.

– Sokan kérdezték: mi van abban a dobozban, amit a dobogón kapunk, amikor Párizsban átvesszük az érmeinket. Általában kabalát vagy virágot kapunk, de ezúttal ez egy kicsit egyedibb, és szerintem ez egy nagyon klassz koncepció! – mondta a kenus.

Fox videójából kiderül, a dobozban a párizsi olimpia hivatalos poszterét rakták bele, amelyet Ugo Gattoni illusztrátor tervezett – ez csaknem 2000 órát vett igénybe. Az első helyezettek különleges, aranyhímzéssel díszített jutalmat kapnak.

A posztereket a nagyközönség a Musée d'Orsay-ben tekinthetik meg, jegyzi meg a Bors.