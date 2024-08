Álom maradt a Konferencialiga, búcsúzott Európától az MK-győztes

Csak úgy özönlöttek a hazai drukkerek a Fehérvári úti stadion felé. A város határában fekvő aréna szomszédságában kialakított parkoló a kezdés előtti órára ugyanúgy megtelt, mint a környező utcák parkolóhelyei – nagy meccsre készült a Tolna vármegyei város, amelynek bajnoki ezüstérmes és kupagyőztes csapata a cseh Mladá Boleslav vendégeként elért múlt heti, 2-2-es döntetlen után egyetlen mérkőzésnyire volt története első európai főtáblás szereplésétől.

Böde a padon kezdett

A nagy tétre való tekintettel előzetesen minden jegy elkelt, a kezdés időpontjára csak néhány szabad hely maradt a lelátókon (kivéve természetesen a vendégszurkolók mellett biztonsági okokból üresen hagyott részt). A kezdőrúgás előtti pillanatokban befutott a hazai kedvenc, Böde Dániel felesége, Böde-Bíró Blanka is, aki a kezdőcsapatban hiába kereste férjét, a 37 évesen is gólerős volt válogatott csatárt, ő ugyanis a csehek elleni visszavágón is a kispadon kezdett.

Ez történt az első félidőben

Az első gólhelyzetre alig két és fél percet kellett várni, akkor a szintén válogatott rutinnal rendelkező Vécsei Bálint lövését védte az ellenfél kapusa. Ehhez fogható gólveszély legközelebb tíz perc múlva adódott, akkor a vendégek tízese, Tomás Ladra vette célba a kaput távolról, de Simon Barnabás védeni tudott. Eleinte inkább a mezőnyjáték dominált.

A 18. percben újra a Mladá Boleslav veszélyeztetett, egy beívelés utáni fejesnél Simon kapustól kellett bravúr. A válasz sem sokat váratott magára, az ellentámadásból már Haraszti Zsolt lőtt, de a kapuvédő ezúttal is védett. A félidő felénél a kapuval szemből, 17 méterről végezhetett el szabadrúgást a Paks, a kipattanót Vécsei tűzte kapura, igaz, nem találta el azt. Kisvártatva Mezei lőtte az égbe a labdát, majd Tóth Barna tüzelt a kapus kezébe – megváltozott a játék képe, ekkor a házigazda járt közelebb az áhított gólhoz. A hajrában is több dolga volt Matous Trmalnak (így hívták a vendégek kapusát), félidőben azonban ugyanúgy 0-0 állt az eredményközlőn, mint a paksi meccs kezdetekor. Ez ráadást vetített előre.

Az első félidőben mindkét csapat előtt adódott lehetőség. Fotó: Mirkó István

Két gyors gól döntött

A térfélcsere utáni első próbálkozás a vendégeké volt, a „figyelmeztető lövést” viszont azonnal gól követte: a 48. percben Lamin Jawo 18 méterről lőve vette be a hazai kaput (0-1), összesítésben 3-2-es vezetéshez juttatva a Mladá Bolesavot. Aligha ilyen kezdésben marad az öltözőben Bognár György vezetőedző és csapata…

Még fel sem ocsúdott a „sokkból” a Paks, az 55. percben máris jött az újabb vendéggól, egy beadás után Martin Králik csúsztatott a hazaiak kapujába (0-2). Erre már Bognár Györgynek is reagálnia kellett, a tréner kettőt cserélt, pályára küldte Böde Dánielt is. Ezen az estén azonban sem a korábbi Kl-selejtezőkön kétszer eredményes Böde, sem más nem tudta visszahozni a meccsbe a Paksot. A két gyors gólnak köszönhetően a Mladá Boleslav kedvező helyzetbe került, a pontot az i-re viszont a hosszabbításban tette fel, amikor Matej Pulkrab is feliratkozott a gólszerzők közé. A vendéggárda 3-0-ra győzött, és 5-2-es összesítéssel megnyerte a párviadalt. A csehek a Konferencialiga főtábláján folytathatják, a paksiak erre a szezonra elbúcsúztak a további nemzetközi küzdelmektől.