Soha nem látott még ilyen (ön)gólt az Újpest vezetőedzője + videó

A Konferencialiga selejtezőjének harmadik fordulójába jutott Paks Joao Nunes 35. percben vétett öngóljával került előnybe vasárnap, vendéglátóként az Újpest ellen. A fővárosiak ezt követően még egyenlítettek, végül a 90+2. percben kapott újabb találattal 2-1-re kikaptak, így két kör után nyeretlenül állnak.

Nem vádolják a játékvezetőt

– Soha nem láttam még ilyen gólt. Az biztos, hogy az ötösön belül volt kontakt a kapussal, ilyenkor kifelé szabadrúgást kellene ítélni. Most megtanultam, hogy ilyen gólt is lehet kapni. Ez nem kifogás, nem vádolhatjuk a játékvezetőt, nem miatta veszítettünk. Egyszerűen nem játszottunk jól az első félidőben, még akkor is, ha igazságtalan volt ez a gól – mondta el a meccs után az Újpest vezetőedzője, Bartosz Grzelak. – Tisztában voltunk azzal, hogy nem lesz könnyű a szezon eleje, sok az új játékosunk, de ettől függetlenül csalódottak vagyunk – tette hozzá.

A két mérkőzés után négy ponttal álló paksi együttes vezetőedzője, Bognár György arról beszélt, hogy a 60. perc után úgy érezte, elfogyott egy-két játékosa.

– Szerintem megérdemelten nyertünk. Egy picivel jobban játszottunk, mint az Újpest, bár volt egy időszak a második félidő közepén, amikor nagyon nyomtak. De összességében, a három kapufát is figyelembe véve – amiből kettő kijátszott ziccer volt –, a helyzetek alapján megérdemelt a sikerünk.

Azért fordult meg a fejemben, hogy ez döntetlen is lehet, mert a hatvanadik perctől azt éreztem, hogy elfogyott egy-két játékosunk, a cseréket is úgy kellett ütemezni, hogy a három nappal ezelőtti meccs azért még benne van a lábakban. Nem egyforma dinamikában futballoztunk, ebben az időszakban kevesebbet mutattunk abból, mint amit játszani szoktunk

– nyilatkozta Bognár György.

Két játéknap után az MTK Budapest vezeti a bajnokság tabelláját, megelőzve a szintén hatpontos Puskás Akadémiát. A Ferencváros és a Debrecen is hibátlan még, igaz, e két együttes még csak egy-egy meccset játszott.