A Moszkvába szerződött Marquinhos nélkül játszott a Fradi a mumusa ellen

Pető Tamásnak, a Fehérvár FC vezetőedzőjének a szerdai, Sumqayit elleni 0-0-s Konferencialiga-meccshez képest három emberről is le kellett mondania: Huszti Andrást még az első fordulóban, Kecskeméten állították ki, így az eltiltását tölti, a nyáron kölcsönvett Ominger Gergő az azeri csapat ellen szenvedett súlyos térdsérülést, hosszú kihagyás vár rá, Schön Szabolcsot pénteken adta el a klub az angol harmadik ligában szereplő Bolton Wanderersnek. Ennek ellenére a Vidi jobb második félidejének köszönhetően legyőzte 3-1-re a Diósgyőrt.

Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter

A Ferencváros és a Szpartak Moszkva szombaton bejelentette, hogy a brazil Marquinhos az orosz élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Szpartak Moszkvánál folytatja pályafutását, valamivel több mint ötmillió eurót fizet érte az orosz klub. A Metaratings.ru értesülései szerint Marquinhost a suriname-i válogatott védő, Myenty Abena is követheti Moszkvába a Ferencvárostól, ugyanis az ő szerződtetését is javasolja a csapat szerb vezetőedzője, Dejan Sztankovics.

Fotó: Nemzeti Sport/Koncz Márton

Abena nem is volt benne a Kecskemét elleni keretben, mint ahogyan az előzetes hírekkel ellentétben Varga Barnabás sem, az Európa-bajnokságon elszenvedett súlyos arcsérüléséből felépült válogatott csatár a kispadra sem ült le. A KTE egyébként az egyetlen csapat a jelenlegi első osztályú mezőnyben, amely a legutóbbi hat egymás elleni bajnokijukon háromszor is meg tudta verni az FTC-t: a 2022–2023-as kiírásban kétszer 2-0-ra, a tavaly novemberi emlékezetes „pocsolyacsatában” 2-1-re nyertek a lila-fehérek, valamennyiszer a Széktói Stadionban, tehát, ha úgy vesszük, a KTE a mumusa a Fradinak.

Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba

Most azonban a Groupama Aréna adott otthont a találkozónak, és bár a Kecskemét ezúttal sem bizonyult könnyű ellenfélnek, a Ferencváros 1-0-ra nyerni tudott egy első félidő derekán szerzett góllal. Az nem meglepő, hogy a címvédő birtokolta többet a labdát, ám a vendégeknek is akadt helyeztük, kis szerencsével többet is elérhettek volna, így viszont az első két fordulóban még nulla gól áll a nevük mellett. Ezzel együtt nem érdemtelen a házigazda győzelme, mivel előtte is nyíltak még lehetőségek. A vasárnap este másik mérkőzésén az MTK az újonc Nyíregyházát fogadta, és igazából a hajrában kerekedett felül rajta, Stieber Zoltán két gólt is szerzett akkor, és 3-0 lett a végeredmény.

NB I, 2. forduló Péntek ETO FC Győr–Debrecen 0-3 (0-0), Győri ETO Park, 1987 néző, jv.: Bognár T. Gólszerzők: Domingues (55.), Bárány (60.), Silue (84.) Szombat Fehérvár FC–Diósgyőr 3-1 (1-1), Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 3063 néző, jv.: Pintér Cs. Gólszerzők: Szerafimov (1.), Babos (75.), Katona M. (90+4.), illetve Franchu (20.) Ferencváros–Kecskemét 1-0 (1-0), Groupama Aréna, 14 095 néző, jv.: Bogár. Gólszerző: Traoré (22.) MTK–Nyíregyháza 3-0 (1-0), Új Hidegkuti Stadion, 2729 néző, jv.: Derdák. Gólszerző: Beriashvili (24.), Stieber (77., 11-esből 94.), Vasárnap Paks–Újpest 18.50 Puskás Akadémia–Zalaegerszeg 18.50 (tv.: Duna TV)