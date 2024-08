Takács Boglárka csodát ugyan nem tett, de boldogan érhetett célba

Takács Boglárka nem jutott be a döntőbe női 100 méteres síkfutásban szombaton a párizsi olimpián. A 22 éves sprinter remekelt a pénteki előfutamban, nemcsak nagyszerű hajrával szerezte meg az automatikus továbbjutást jelentő harmadik helyet, hanem egy századdal megjavította saját országos csúcsát, ami így már 11.10 másodperc. A kétszeres U23-as Európa-bajnoki ezüstérmes Takács Boglárka 60 év után az első magyar női sprinter, aki elődöntőt futhatott olimpián. Elődje, Markó Margit az 1964-es tokiói játékokon szerepelt és végül a 11. helyen végzett. A most 80 éves volt atléta a magyar szövetség honlapján azt üzente a Honvéd versenyzőjének, hogy

folytassa csak így, legyen az elődöntőben nyugodt, és akkor még tovább javíthat.

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A teltházas Stade de France-ban Takács Boglárka az első elődöntős futamba került, mind a háromból az első kettő jutott a fináléba, és a további két legjobb idővel rendelkező. Az erőviszonyokat jól jellemzi, hogy a kilenc futó közül hat 11 mp-en belüli egyéni csúccsal büszkélkedhetett, köztük a vb-ezüstérmes elefántcsontparti Marie Josée Talou-Smith (10.72 mp), a hatszoros Európa-bajnok, a brit 4x100-as váltóval kétszeres olimpiai második Dina Asher-Smith (10.83 mp) vagy a fedett pályán világbajnok svájci Mujinga Kabundji (10.89 mp). Ismét egy futamba került a magyar versenyzővel a váltóval Budapesten is világbajnok Melissa Jefferson, aki az amerikai válogatón 10.80-at ért el.

Kezdi megszokni a mezőnyt

Takács a kilences pályán nem kapta el jól a rajtot, a táv második felét már jobban megfutotta, és 11.26 mp-cel a hetedik helyen ért célba. A futamot Jefferson nyerte 10.99-cel megelőzve Talou-Smith-t (11.01).

– Nagyon élveztem ezt a futást is, az idő természetesen nem az, amit szerettem volna. Az időjárási körülmények most nem voltak annyira ideálisak, volt egy kis oldalszél, a többieknek sem lett olyan extra az idejük. Sajnálom nyilván, hogy az az eredmény, amit magamban érzek, akár már most elég lehetett volna, hogy kisebb csodával a döntőbe kerüljek – nyilatkozott Takács Boglárka. Hozzátette, nem csalódott, mert nagyon élvezi az olimpiai szereplést, a csodálatos hangulatot.

– Az utolsó idővel érkeztem a futamomba, de igyekeztem mindent kizárni, és arra a technikai mozgásra koncentrálni, amit már tudok, és a pályán is meg tudom csinálni. Amikor ott voltunk a call roomban, akkor körülnéztem, és láttam, hogy csupa olyan versenyző van, akinek kiváló ideje van, akkor megijedtem egy pillanatra, de egész hamar sikerült ezen átlendülnöm.

Ez a futáson talán nem látszott, de magamnak jó hír, hogy kezdek hozzászokni ehhez a mezőnyhöz.

Fotó: AFP/Anne-Christine POUJOULAT

Takács Boglárka vasárnap ismét rajthoz áll, a délelőtti programban a 200 méter előfutamában.

– Talán, ami hiányérzet maradt bennem százon, azt megpróbálom belepakolni a kétszázba, és ott folytatni az országos csúcsdöntést – jelentette ki.

Rajta kívül Gyurátz Réka a női kalapácsvetés selejtezőjében lesz érdekelt vasárnap, délután Molnár Attila is bemutatkozik 400 méteren, majd 20.30 órától következik a férfi kalapácsvetés döntője Halász Bencével.