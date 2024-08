Zalánki cipelt terhekről, ifista hibákról és óriási csalódásról beszélt az elvesztett bronzmeccs után

A magyar válogatott Horvátország ellen három ötméterest is hibázott – igaz, ezek közül az egyiknél Vámos Márton a kipattanóból ismételhetett és betalált –, majd az Egyesült Államok elleni bronzmérkőzésen Varga Dénes a rendes játékidőben ismét rontott, amit a büntetőpárbajban további három rontás követett. A magyar válogatott tehát zsinórban hét ötméterest is elhibázott. Először is azt kérdeztük Zalánki Gergőt, ennek mi az oka.

Zalánki Gergő nagyon elfáradt az Egyesült Államok elleni bronzmeccs végére (Fotó: Kovács Tamás)

– Mivel magyarázható? Fogalmam sincs. Az ötméteres már csak lutri – Zalánki igyekezett minél rövidebbre szabni választ a kellemetlen kérdésre.

Aztán önkritikusan beszélt azt Egyesült Államok ellen 11-8-ra elvesztett bronzmeccsről.

Olyan hibákat csináltunk megint, amiket ifi szinten nem követnek el játékosok. Az amerikaiak higgadtak voltak, belőtték a fórokat, többet cseréltek, én a végén már felúszni sem tudtam. Az döntött, hogy ők a végére frissebbek maradtak

– mondta Zalánki, majd kérdésre válaszolva egyet is értett vele meg nem is, hogy az elnyúlt klubszezonnal, az olaszok elleni drámai meccset együtt extra terheket cipelt a magyar válogatott.

Cipeltünk itt mindent

– egyszerűsítette le a választ arra utalva, hogy semmi sem működött igazán jól az olimpia alatt.

A vigaszt, miszerint a negyedik hely összességében pozitív, Zalánki csuklóból visszautasította: