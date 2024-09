Ács Péter csalódott, mégis bizakodó a sakkolimpia után

Ács Péter hétfőn máris folytatta a munkát. Mármint a munkahelyén. Az alábbi értékelés is bizonyítja, hogy emellett a magyar sakkválogatott szövetségi kapitányaként is ellátta a teendőit.

Gledura Benjámin teljesítménye a szövetségi kapitányt is lenyűgözte Fotó: Polyák Attila

– Kivehettem volna még néhány nap szabadságot, de az utolsó forduló hatása alatt jobbnak láttam visszazökkenni a megszokott ritmusba, mert különben csak a történteken rágódnék – vágott bele az érdeklődésünkre a magyar sakkválogatott szövetségi kapitánya.

Balszerencsésen alakult a hajrá?

Hogy mire céloz? A magyar csapat a nyolcadik forduló után az éllovas India mögött holtversenyben még a második helyen állt, az utolsó három játéknapon azonban előbb szoros mérkőzésen 2,5-1,5-re kikapott az Egyesült Államoktól, majd 2-2-es döntetlent játszott Szerbia és Spanyolország ellen is, így végül csak a tizenegyedik helyen végzett a budapesti sakkolimpián.

– Természetesen csalódott vagyok, mint ahogy az egész csapat. Azt gondolom, tisztes helytállással zártuk az olimpiát. Bebizonyítottuk, hogy a legjobb csapatok közé tartozunk a világon, meg tudunk verni olyan komoly riválisokat, mint például az egyaránt korábbi aranyérmes Ukrajna vagy Örményország. Előzetesen úgy kalkuláltunk, hogy ha az első tíz helyezett közül öt csapattal is találkozunk, akkor az utolsó fordulóban jó eredménnyel be tudunk kerülni az első hatba. Nagyon kevésen múlt, hogy nem így alakult. Az Egyesült Államok elleni vereség nem katasztrófa, legfeljebb azért sajnálatos, mert jó esélyünk volt a döntetlenre. A Szerbia elleni 2-2-t azért nem mondanám csalódásnak, mert a játszmák alapján el kell ismerni, nem volt benne több.

A Spanyolország elleni mérkőzés viszont sokáig úgy állt, hogy a 2,5-1,5-ös győzelem biztos, de akár 3-1-es siker is lehet a vége. Sajnos végül az is döntetlenre végződött

– elevenítette fel a sakkolimpia hajráját Ács Péter, aki anno a 2002-es sakkolimpián maga is tagja volt az ezüstérmes csapatnak.

Folytatja-e Lékó Péter?

A szövetségi kapitány szerint erre az eredményre a jövőben is lehet építeni.

– Lékó Péter rövid felkészüléssel is 2660-as pontszámnak megfelelő eredményt hozott. Még nem tudhatjuk, hogyan dönt a jövőről, de folyamatos felkészüléssel ennél is sokkal többre képes. Rapport Richárd remekül kezdte a tornát, a hajrában is ígéretes partikat játszott, összességében kiváló teljesítményt nyújtott. Gledura Benjámin pedig egyenesen fantasztikusat. A játékának sokat használt, hogy befejezte a tanulmányait Amerikában, és az elmúlt hónapokban csak a sakkra összpontosított. Tíz játszmából hét pontot szerzett, a tartalékok között a második legjobb eredményt érte el, amiért egyéni ezüstérmet vehetett át. Úgy tudom, a közeljövőben is a sakk élvez nála prioritást, ezért tovább fejlődhet. Személy szerint nagyon bízom Kozák Ádámban is, aki ezúttal a B csapat első táblásaként szerepelt.

A magyar csapat a jövőben akár érmet is szerezhet

Ács Péter szerint is érezhető, hogy a sakkolimpia pezsgést hozott a magyar sakkéletbe.

– Természetesen jó lenne szélesíteni a sportág alapjait, minél több tehetséget felkutatni és felkarolni, de azért is vagyok bizakodó, mert a jelenlegi csapat hosszú éveken át képviselheti sikeresen a magyar színeket a nemzetközi eseményeken. India jelenleg kiemelkedik a mezőnyből. Az USA-nak Budapesten ugyan nem jött ki a lépés, de a játékereje kétségbevonhatatlan. Engem meglepett, hogy Üzbegisztán a két évvel ezelőtti váratlan győzelem után ismét érmet szerzett. Kína is nagyon erős, e négyes mögött nagyon sűrű a mezőny, a tagjai között ott van Magyarország is.

Cseppet sem reménytelen, hogy a következő sakkolimpiák egyikén az első hat között végezzünk, sőt akár érmet szerezzünk

– fejtegette a jövőt a szövetségi kapitány.