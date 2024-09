Simone Biles és Katie Ledecky is fejet hajtott a visszavonuló futballista előtt

Egyszer minden pályafutás véget ér, így minden sportrajongó életében eljön a rettegett pillanat, amikor el kell búcsúznia a visszavonuló kedvencétől. A futball szerelmeseinek millióit szomoríthatta el a hír, hogy Alex Morgan szögre akasztja a cipőjét. Még ha örömhír is állt a bejelentése hátterében.

Alex Morgan (jobbra) a 2012-es londoni olimpia női futballtornájának döntőjében Fotó: AFP/Luis Acosta

A 35 éves legenda ugyanis a második gyermekével várandós, és egy érzelmes videóban közölte döntését, miszerint a szülés után már nem tér vissza a pályára. A visszavonulásáról szóló bejegyzését kommentáradat lepte el, olyan sportnagyságok tisztelegtek Morgan előtt, mint a tornász Simone Biles, az úszó Katie Ledecky és az alpesisíző Lindsey Vonn. Természetesen a pályán is megkapta a neki járó tapsot a Lyonban és a Tottenham Hotspurben is megfordult futballista, aki a San Diego Wave színeiben szeptember 9-én játszotta le a pályafutása utolsó mérkőzését.

A karrierjétől eltérően ez a találkozó nem sikerült fényesre. Morgan kihagyott egy tizenegyest, majd a mezszámára utalva a 13. percben lecserélték őt. A San Diego 4-1-re elveszítette a North Carolina Courage elleni mérkőzést, de az összecsapás legemlékezetesebb pillanata nem az egyik gól, hanem Morgan levonulása volt. A csatár könnyek között távozott a pályáról, közben természetesen az egész stadion állva ünnepelte őt. – Micsoda utazás volt ez! – szólt a közönséghez és mondott köszönetet a csapattársainak a meccs lefújása után. – Mindent a pályán hagytam. Mindent megtettem, amit akartam, és még annál is többet.

Alex Morgan minden idők legjobbja?

Nos, ennél többet valóban nehezen érhetett volna el. A Lyonnal megnyerte a Bajnokok Ligáját, emellett olim­piai bajnok és bronzérmes, kétszeres világbajnok és vb-második, 224 mérkőzésig jutott az Egyesült Államok válogatottjában, amelynek sikereihez 123 gólt és 53 gólpasszt tett hozzá.

A visszavonulása bejelentése óta gyakran emlegetett kérdés, hogy vajon minden idők legjobb női futballistája hagyott-e fel a játékkal. Az eredményei akkor is magukért beszélnek, ha a brazil Martával ellentétben őt nem választotta meg hatszor a FIFA a világ legjobbjának – sőt Morgant valójában egyszer sem ismerték el így. De a fent felsorolt olimpiai bajnokok nem elsősorban a góljai miatt néztek fel rá, hanem a pályán kívül folytatott tevékenységéért. A népszerű játékos The Kicks címmel gyerekkönyvsorozatot írt, hogy a lányokkal is megszerettesse a futballt, millióknak mutatta meg, hogy belőlük is lehetnek profi labdarúgók. Közöttük van az is, akinek a véleménye Morgan szemében talán mindenkiénél fontosabb: – A kislányom, Charlie nemrég odajött hozzám, és elárulta, hogy futballista akar lenni, ha felnő. Ezzel nagyon büszkévé tett – na nem azért, mert az lenne a kívánságom, hogy labdarúgó legyen belőle, hanem mert ez egy négyéves számára látható út lett. Életeket változtattunk meg, és visszafordíthatatlan a következő generációkra gyakorolt hatásunk. Büszke vagyok, hogy hozzájárulhattam a labdarúgás előremozdításához – jelentette ki a támadó.

Mégis mire utalt Morgan?

Felemelte a szavát az amerikai ligában történő visszaélések és zaklatások ellen, emellett ő volt az egyik élharcosa az amerikai női válogatott egyenlő bérezésért folytatott küzdelmének, amelynek 2022-ben egy kollektív szerződés lett az eredménye. Válogatottbeli csapattársával, Megan Rapinoe-val együtt Morgan volt az első női futballista, aki fizetése legalább egy százalékát felajánlotta a Common Goal projekt javára, amely különböző, a labdarúgáshoz köthető alapítványokat támogat. A futballista az ­UNICEF Kid Power elnevezésű projektjében is részt vett, 2023-ban pedig létrehozta a saját alapítványát, hogy ily módon lehetőségeket biztosítson a lányoknak a pályán és azon kívül is.

Ahogy az az amerikai sportolóknál gyakori, Morgan is szívesen hangoztatja politikai nézeteit. A csatár a 2019-es női világbajnokság előtt kijelentette, ha címvédés esetén meghívást kapna a csapata a Fehér Házba, ő bizony elutasítaná azt, mert nem ért egyet az akkori elnök, Donald Trump politikájával. Ezt folytatva a 2020-as elnökválasztás során nyíltan kiállt Joe Biden mellett, jobban mondva kinyilvánította, hogy nem akarja többet Trumpot az ovális irodában látni. A transznemű gyerekek csapatsportokba történő bevonásáért is kampányolt az Egyesült Államokban, illetve a tokiói olimpián Rapinoe-val együtt az első futballisták között volt, akik a mérkőzéseik előtt letérdeltek a gyepre.