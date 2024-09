Krízis a Barcelonánál, Flick nehéz helyzetben a BL-nyitány előtt

Eddig álomszerű Hansi Flick barcelonai időszaka. A katalán csapat eddig minden meccsét megnyerte a La Ligában, öt forduló elteltével tizenhét lőtt, négy kapott góllal, és ami a legfontosabb, tizenöt ponttal áll. A rajt után nehezebb időszak következik, mostantól többnyire heti két mérkőzést kell játszania a Barcának.

Gulácsi Péter újra a Bajnokok Ligájában védheti az RB Leipzig kapuját Fotó: AFP/Ronny Hartmann

Kezdetnek csütörtök este az AS Monaco otthonába látogat az együttes, amely Flick irányítása alatt először mutatja meg magát a Bajnokok Ligájában. A tétmérkőzéseket tekintve eddig minden összecsapását megnyerte a Barcelona francia ellenfele ellen, ám a felkészülési időszakban, augusztusban is megmérkőzött egymással a két csapat, akkor 3-0-ra a Monaco diadalmaskodott. A hercegségbeli alakulat azóta sem veszített meccset, eddigi négy bajnokiján tíz pontot gyűjtött az idényben.

Sérülés sérülés hátán a Barcelonában

A Monacót irányító Adi Hutter a csütörtöki összecsapás előtt figyelmeztetett, az augusztusi győzelmük most mit sem számít. – Azóta már öt meccset megnyert a Barcelona, egyébként pedig szerintem szerencsétlenek voltak akkor, hogy nem nyerték meg a tornát. Sok minden változott azóta, Flick még inkább a képére formálta a csapatot. De mi is készen állunk. Nem egyszerű a Barcelona ellen védekezni. Bátornak kell ennünk, mert nemcsak Lamine Yamalt kell megállítanunk, hanem Raphinhát, Robert Lewandowskit és Ferran Torrest is – magyarázta.

Hansi Flick helyzetét nehezíti, hogy egymás után sérülnek meg a Barcelona sztárjai. Dani Olmo vasárnap dőlt ki a sorból , de Gavi és Andreas Christensen sem játszhat, míg Frenkie de Jong csak a napokban kezdett el újra a társaival edzeni. Ansu Fati viszont Flick rendelkezésére áll, de a német mesternek 16 éves tiniket is az utazó keretbe kellett neveznie.

Súlyos veszteség érte az Arsenalt

Hasonló problémákkal küzd az Arsenal is, amely csapatkapitánya, Martin Ödegaard nélkül vág neki a nehéz hétnek. A norvég középpályás az Ausztria elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen sérült meg a bokája, azóta kihagyta a Tottenham Hotspur elleni rangadót. Ödegaard ma az El-címvédő Atalanta ellen sem léphet pályára a Bajnokok Ligájában, sőt Mikel Arteta elmondása szerint még egy darabig nem láthatjuk őt a pályán. Így vasárnap a Manchester City ellen is nélküle kell helytállnia az Arsenalnak.

– Elég súlyos a sérülése, így egy időre elveszítjük őt. Remélhetőleg nem hónapokra – mondta szerdán Mikel Arteta, az Ágyúsok menedzsere. – Ő a csapatkapitányunk, a keret egyik legjobb játékosa. Nagyban meghatározza a csapatunk játékát, úgyhogy ez most egy teszt lesz a számunkra, hogy birkózunk meg a hiányával.

Gulácsi és Orbán a pályán

Magyar érdekeltségű meccset is rendeznek csütörtökön a Bajnokok Ligájában. A Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató RB Leipzig az Atlético Madrid vendége lesz. Eddig csak egy meccset játszott egymás ellen a két gárda, a Lipcse került ki belőle győztesen 2020 augusztusában.

A német bajnok Bayer Leverkusen a holland Feyenoord otthonában kezd.