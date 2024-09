Cristiano Ronaldo titkolózni fog, most Marco Rossi szavait visszhangozta

Cristiano Ronaldo a nyári Európa-bajnokság második legidősebb futballistája volt honfitársa, Pepe mögött. A negyvenegy éves védő be is fejezte pályafutását a portugálok Franciaország ellen tizenegyesekkel elveszített negyeddöntőjében, Cristiano Ronaldo viszont továbbra is két fronton teljesít: az al-Nasszr mellett a portugál válogatottnak is rendelkezésére áll, minden bizonnyal pályára lép csütörtökön, a Horvátország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen.

Cristiano Ronaldo úgy érzi, tud még segíteni a portugál válogatottnak (Fotó: EPA/Filip Singer)

– Meg sem fordult a fejemben az Európa-bajnokság után, hogy elhagyjam a nemzeti csapatot – szögezte le Cristiano Ronaldo, akinek az idei volt az első olyan nagy világversenye (Eb vagy vb), amelyen nem szerzett gólt.

Meddig játszik Cristiano Ronaldo a portugál válogatottban?

Ronaldo kiszorulása a 2022-es világbajnokság alatt vált először lehetséges forgatókönyvvé, amikor az egyenes kieséses szakaszban a padon találta magát. A vb után Fernando Santos szövetségi kapitánynak mennie kellett, s egyértelműnek tűnik, hogy Ronaldo túlnőtt a csapaton. Az a kapitány, amelyik önként akarja háttérbe szorítani, az állásával játszik.

Szavaiból kiderült: Cristiano Ronaldo maga is úgy gondolja, hogy addig fog játszani a portugál válogatottban, amíg akar.

– Amikor visszavonulok a válogatottól, nem fogom senkinek előre elárulni. Az én spontán, de egyben alaposan átgondolt döntésem lesz. Amikor eljön az idő, továbblépek. Nem lesz nehéz meghozni a döntést. Ha azt érzem, hogy már nem teszek hozzá a csapathoz, magamtól fogok távozni.