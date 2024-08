Cristiano Ronaldo elárulta, honnan szeretne majd visszavonulni

– Senkinek nem fogok előre szólni, amikor lemondom majd a válogatottságot. Ez részemről egy spontán, ugyanakkor nagyon jól átgondolt döntés is lesz. Most viszont készen akarok állni, hogy a nemzeti csapat segítségére legyek a soron következő találkozókon – szögezte le a korábban a többi között a Real Madridot, a Juventust és a Manchester Unitedet is erősítő támadó. Ronaldo kitért arra is, pillanatnyilag nem gondolkodik azon, hogy edző lenne bármely csapatnál. – Ez nem futott át az agyamon, sosem gondolkodtam erről. Nem így látom a jövőmet, úgy látom magam, hogy más, labdarúgáson kívüli dolgokkal fogok foglalkozni. Ugyanakkor csak Isten tudja, mit tartogat a jövő.