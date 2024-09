Lamine Yamal duplájával BL-csapatot vert meg, tovább robog az eddig hibátlan Barcelona + videó

Minden mérkőzéshez úgy állsz hozzá, hogy nyerni akarsz. Az az önbizalom, amelyet az utóbbi négy mérkőzésen felépítettünk, vasárnap is látható volt. Nagyon egységesek voltunk, együtt mozogtunk a pályán, magasan letámadtunk. Ezt nem könnyű kivitelezni, de fontos, hogy mindig nyomást gyakoroljunk a labdás emberre, szerintem ezt ma jól csináltuk. Láthatóan magabiztosabbak vagyunk. Amikor nálunk van a labda, a csapatban megvan a minőség, hogy jól játsszuk meg, és helyzeteket alakítsunk ki. Ezúttal is sok lehetőségünk volt, akár több gólt is szerezhettünk volna, de összességében nagyon elégedett vagyok a csapat teljesítményével