A Fradi-szurkolók kedvence beleszeretett a gulyáslevesbe, de a lángost még nem ismeri

A norvég Kristoffer Zachariassen három éve igazolt a Ferencvárosba a Rosenborgtól, de személyiségével és játékstílusával gyorsan belopta magát a szurkolók szívébe. Igaz, a kezdeti időszakban nehezen illeszkedett be a zöld-fehérek játékába – némi túlzással a szurkolók legszívesebben elásták volna a kezdőkörben –, ám a Transfermarkt által négy és fél millió eurós értékű játékos belelendült, és mára közönségkedvencé vált. Nem véletlen, hogy a Fradi-szurkolók között szinte nincs is olyan, aki negatívan nyilvánulna meg vele kapcsolatban, példaértékűnek tartják azt, ahogy légiósként küzd a klubért.

A norvég játékos a szurkolók egyik legnagyobb kedvence. Fotó: Micheller Szilvia

– Ennek nagyon örülök, hogy így látják. Ugyanakkor úgy érzem, nem teszek semmi különlegeset, csak mindig igyekszem a maximumot nyújtani a pályán. Szerintem ezt látják és értékelik a drukkerek, akikkel nagyon jónak tartom a kapcsolatom. Igaz, az elején megtaláltak a drukkerek, hiszen nagy volt a változás, új csapatba, új környezetbe, új kultúrába kerültem, minden más volt, mint Norvégiában. Idő kellett, hogy hozzászokjak, de úgy érzem, karácsony után javult a helyzet. Egyre jobban megtalálta az edző az ideális helyem a pályán, én is egyre jobban beilleszkedtem – jelentette ki a norvég támadó középpályás a Zöld és fehér magazinnak adott interjújában.

Nem titkolja, olykor már ő is magyarnak érzi magát, hiszen az elmúlt három év alatt megszerette a klubot, Budapestet, szeret itt élni a családjával. Ugyanakkor elárulta, a pályán szélsőként vagy a 10-es pozícióban a csatár mögött szeret a leginkább játszani. Sztanyiszlav Csercseszovval nagyon jól kijött, az általa kialakított játékrendszer már jobban illett a játékához, többször ért oda a kapu elé is.

– Nem volt egyszerű a klubváltás valóban, hiszen a menyasszonyom akkoriban terhes volt. Kiürítettük az apartmanunkat Trondheimben, visszaköltöztünk Bergenbe, ott megszületett a kislányom, majd háromhetesen már ő is utánam jöhetett az anyukájával Budapestre. Azóta már oviba jár itt, angolul tanul, s tud néhány magyar szót is. Például mikor megkérem este: menjen fogat mosni, azt szokta válaszolni, ha durcás, hogy „nem” – mesélte Zachariassen.

A csupa szív játékos elmondta, három év után az „ez jó”, „hogy vagy”, „minden jó”, „jól vagyok”, „jó reggelt”, „jó napot” már megy neki magyarul, illetve azt már tudja mondani a pénztárnál, hogy „kártya”. Ugyanakkor a gulyásleves a kedvence, viszont a lángosról még nem is hallott, sőt nem is látta még az ételt. A Transfermarkt szakportál által megállapított 4,5 millió eurós értékkel kapcsolatban csak annyit mond, szerinte ez túl magas összeg. nem titkolja, az edzők közül is mindenkivel megtalálta eddig a közös hangot.

– Mindenkitől tanultam valamit. Sztanyiszlav Csercseszov rendszerben gondolkozott, ő kicsit válogatott szövetségi kapitány fejjel látta a dolgokat. A másodedző vezényelte le az edzést, Sztaniyszlav pedig inkább meccselt. Dejan Sztankovics az egész pályát uralni akarta, egy az egy elleni csatákat erőltette. Jansen ismét rendszerben gondolkodik, labdavesztés után azonnal visszaszerezni azt, úgy gondolkodjunk, helyezkedjünk, hogy ez minél gyorsabban sikerüljön – árulta el Zachariassen.

Zachariassen nagy Manchester United-rajongó. Forrás: Facebook/Kristoffer Zachariassen

Nagyon bánja, hogy az Európa-liga alapszakaszában nem sorsolták a Fradi mellé a Manchester Unitedet is, ugyanis nagy rajongója a Vörösöknek, és szeretett volna ellenük játszani. Fiatal korában kétszer volt már az Old Traffordon, mindkétszer Premier League-meccsen. Sajnálja a csapat jelenlegi rossz formáját, nem is érti, mi lehet az oka, hogy ilyen jó játékosokkal ennyire nem megy nekik. Abból sem csinált titkot, vajon mennyire tervez hosszú távon Magyarországon.

– Pályafutásom végéig szívesen maradnék Magyarországon, de hosszabb távon otthon, Norvégiában képzelem el a jövőmet. Hazaköltözünk majd Sotrára vagy Bergenbe. Családom vagy apósomék vállalkozásába segítek majd be, a két família ötpercnyi autóútra lakik egymástól. Előtte viszont biztosan befejezem tanulmányaimat a Bergeni Egyetemen, ahol egy évem van hátra közgazdaságtan szakon. De nem tudom, hogy használnám-e is a diplomám, mert nem látom magam irodában dolgozni, ennél aktívabb életet képzelek magamnak – fogalmazott a nézők által csak Zakinak becézett játékos.

Zachariassen immár két kislány boldog édesapja. Forrás: Facebook/Kristoffer Zachariassen

Augusztus végén megszületett második kislánya is, akinek világra jövetelénél ott lehetett az apuka is, mivel a Borac elleni két meccs között egy villámlátogatásra hazautazhatott. – Minden rendben ment, ahogy mondani szokás, a baba és anyukája is jól van. A nagylányom is nagyon büszke a kishúgára. A válogatott szünetben pár napra ismét elutazhattam Bergenbe, a fotónk is ekkor született. Nagyon boldogra sikerült az augusztus vége, újabb gyönyörű kislánnyal bővült a család, és bejutottunk az Európa Liga főtáblájára – mondta Zachariassen.