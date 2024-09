Ez nem Szoboszlai meccse volt, kettes is került a bizonyítványba

Vélhetően nem volt olyan szurkoló, aki látva Szoboszlai Dominik remek szezonkezdését a Liverpoolban, ne bízott volna a hasonló folytatásban. Sajnos azonban már a Manchester United ellen mutatott teljesítményét is rengetegen bírálták – mondván nem vette komolyan a meccset bizonyos szituációkban, holott gólpasszt is adott –, és most, amikor ugyanúgy gyengébb teljesítményt nyújtott, mint a legtöbb csapattársa, a brit lapoktól kapott hideget-meleget a Nottingham elleni hazai vereség után. Az Index összegyűjtötte az angol lapok osztályzatait, amit Szoboszlai kapott a szombat délutáni teljesítményére, és bizony kijelenthető, hogy a többségben lévő szerény kalkulusok összhangban vannak a magyar sztár játékával.

A brit újságírók nem kímélték Szoboszlait a Nottingham ellen elveszített bajnoki után Fotó: EPA/ADAM VAUGHAN

A Thisisanfield.com négyesre értékelte, és összegzésében leírta, Szoboszlainak rengeteg rossz passza volt az első félidőben, sokszor akadt el rajta a vörösök támadása. Úgy vélekedtek, hogy a magyar játékos semmi említésre méltót nem csinált, kivéve egy kései lövést, ami kevéssel mellépattant. A 90min.com legalább ötösre értékelte, de hozzátette, ugyan rengeteget dolgozott, de rengeteg ígéretes lehetőséget elrontott a pontatlan passzaival vagy azzal, hogy szinte mindig rosszul döntött. A Reddit.com a földbe döngölte Szoboszlait a maga kettes osztályzatával, amit a rengeteg elszórt labdával, a pocsék lövésekkel támasztott alá, ugyanakkor azt elismerte, hogy legalább a védőmunkája rendben volt.

A BBC 4,19-re értékelte, Szoboszlainál csak Szalah és Jota kapott rosszabb kalkulust a kezdőből. Az Anfieldindex.com hármas osztályzata már nem is meglepő, és a portál is a rengeteg eladott labdát hozza fel a legnagyobb negatívumnak. Erőltette a játékot, mindenáron meghatározó akart lenni, holott az összjáték a társakkal egyszerűen nem létezett. Már félidőben le kellett volna cserélni, ehelyett végig a pályán maradt. A Liverpool.com hatosra értékelte Szoboszlai teljesítményét, véleményük szerint ő volt a legkevesebbet játékban az első félidőben a Liverpool középpályásai közül, végig tompa volt, nem tudott feljebb kapcsolni az egyes sebességi fokozatból. A Liverpoolecho.co.uk sem bánt kesztyűs kézzel a magyar sztárral, és annak ellenére ötösre értékelte a teljesítményét, hogy véleményük szerint egyike azoknak, akik csődöt mondtak.

Arne Slot szerint ilyen labdabirtoklással helyzetek sokaságát kellett volna a Liverpoolnak kialakítania Fotó: liverpoolfc.com

Arne Slot, a Liverpool menedzsere most nem értékelte egyesével a játékosait, azt viszont elmondta, az egész találkozón sokat birtokolták a labdát, de ebből maximum három vagy négy lehetőséget dolgoztak ki, amit ki is hagytak. A holland szakember kijelentette, ha ennyit birtokolja egy csapat a labdát és abból képtelen betalálni, akkor valamit nem csinál jól. Bízik abban, hogy a keddi, Milan elleni Bajnokok Ligája mérkőzésen nem ez lesz jellemző a csapatára.

– Nagyon nem szeretném, ha ez a vereség vagy a meccsen mutatott teljesítmény negatívan hatna a keddi meccsünkre. A lehető legjobb módon felkészülünk a Milan ellen, amelyik találkozó teljesen más lesz, mint a szombati bajnoki volt, ugyanis ott egy igazán remek csapat minőségi kerete ellen kell majd helytállnunk – jelentette ki Arne Slot.