Varga vagy Saldanha? Külön vagy együtt? Ez a Fradi nagy fejtörője

Amikor a nyári Európa-bajnokságon a skótok ellen Varga Barnabás súlyos fejsérülést szenvedett, sokan elkezdték félteni a Ferencvárost, mondván, ki fogja majd berúgni a helyzeteket. Főleg azok után, hogy a zöld-fehérek volt edzője, a meglehetősen kurtán-furcsán távozó Dejan Sztankovics száműzte az első csapatból azt az Aleksandar Pesicset, aki Varga mellett a center szerepét töltötte be, ráadásul nem is olyan eredménytelenül. Ráadásul a walesi bajnok, The New Saints elleni sikerrel megvívott Bajnokok Ligája selejtezőt követően a klub eladta a brazil Marquinhost is, aki szintén nem kevés góllal és gólpasszal segítette a Fradit.

Saldanha azonnal kijelentette, megküzd a csatárposztért Varga Barnabással. Forrás: Fradi.hu

Nos, a félelem jogosnak bizonyult, ugyanis a Fradi támadógépezete – finoman szólva – akadozott, a közönség több alkalommal is kikezdte a csapatot a mutatott játék miatt, holott a zöld-fehérek pontveszteség nélkül vezetik a bajnokságot egy bekapott góllal, valamint bejutottak a megújított Európa-liga alapszakaszába. A Fradi vezetősége lépett, és az utolsó pillanatban leigazolta a szerb bajnokság előző kiírásában társgólkirály, 16 találatot szerző Matheus Saldanhát, aki korábban hazáján kívül Japánban, Kínában és Azerbajdzsánban is megmutatta a tudását. A brazil támadó a magyar élvonal történetének legértékesebb játékosa lett, ugyanis a csatár hárommillió eurójába került a zöld-fehéreknek, vagyis ez az NB I történetének legdrágább átigazolása, eddig a nemrég Lengyelországba távozott Stjepan Loncar 2,5 millió euróval állt a vonatkozó lista élén. Saldanha emellett a magyar élvonal történetének legértékesebb játékosa – a Transfermarkt.co.uk szerint nyolcmillió euró az értéke –, csapattársát, Mohammed Abu Fanit előzte meg.

A szurkolók elégedetten dörzsölték a kezüket, hogy immár az előző szezon szerb és magyar gólkirálya is a csapatukat erősíti, és senki sem gondolt bele abba igazán, hogy a két gólkirály – valamint a kerethez visszatért és a nyári felkészülés találkozóin bombaformában játszó Pesics – közül vajon ki kerül majd a kispadra, ugyanis a Fradi az eddigi találkozóin rendre az egycsatáros hadrendet alkalmazta. Télen, amikor megérkezett a Fehérvártól a góllövőlista akkori éllovasa, Kenan Kodro, már egyszer ugyanezzel szembesült mindenki, ugyanis Varga és Kodro együtt, egyszerre a pályán nem hozott túl sok eredményt, ráadásul Kodro azóta távozott is, és kölcsönben Törökországban játszik. Félő, hogy ez a Varga–Saldanha duóval is hasonló eredményre vezethet, hogy a két kitűnő csatár egyszerűen kioltja egymást, ha egyszerre a pályán vannak. Mindenesetre sokan már most féltik a súlyos fejsérülését követően visszatért Vargát, hogy könnyen a most érkezett brazil csatár mögé szorulhat a rangsorban. Mindenesetre Pascal Jansen feladata lesz megtalálni a legjobb, a csapat számára leghasznosabb megoldást.

– Meg kell majd néznünk, egyelőre a válogatott miatti szünet következtében nem tudtuk összehasonlítani őket. Matheust azért igazoltuk, mert nagyon sok meccs áll előttünk, ezért három minőségi csatárt szerettünk volna. Tudjuk, hogy Barnának és Pesicsnek is voltak sérülései az elmúlt időszakban, ezért fontos, hogy mindig legyen bevethető minőségi támadó, hogy megfeleljünk a követelményeinknek – jelentette ki a Csakfoci.hu kérdésére a Fradi vezetőedzője.

Ebből eddig csak az derült ki, hogy maga Pascal Jansen sem döntött még a csatárposzt sorsáról – ki játsszon, illetve hányan legyenek egyszerre a pályán –, holott az idő egyre fogy. Vasárnap Budafokon lép pályára a csapat a Magyar Kupában, majd jön a bajnokság folytatása, illetve kezdődnek az Európa-liga összecsapások.