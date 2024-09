Nadal is bízhat még? Egy Grand Slam-bajnok visszatérése a pokoljárás után

2018-ban olyan hetek is voltak, amikor Rafael Nadal és Marin Cilic egyaránt a világranglista első három helyezettje között volt. 2023 végére mindkettejüknek alig néhány ranglistapontja maradt, ugyanis mind Nadal, mind Cilic januárban megsérült, s utána lényegében a teljes évet kihagyták. Idén Nadal a harmincnyolcadik születésnapját ünnepelte, Cilic a héten tölti be a harminchatot, de a hosszú kihagyás után mindketten meg akarták mutatni, hogy bár pályafutásuk végéhez közelednek, még mindig képesek felvenni a versenyt a legjobbakkal.

Rafael Nadal legutóbb a párizsi olimpián lépett pályára (Fotó: AFP/NurPhoto/Andrzej Iwanczuk)

Nadalnak is voltak olyan emlékezetes meccsei, amikor ez sikerült, a tornagyőzelem azonban nem jött neki össze idén. Nyáron, a bastadi ATP 250-es versenyen eljutott a döntőig, de a Nuno Borges elleni fináléra már nagyon elfáradt, így viszonylag simán kikapott.

Nadal nem járt sikerrel, Cilic igen

Cilicnek még lassabban haladt a visszatérése, mint Nadalnak. Bár az Australian Open főtábláján elindult, Marozsán Fábián legyőzte őt az első fordulóban, s Cilic ATP Tour-szinten szeptemberig egyetlen meccset sem nyert, igaz, túl sokat nem is próbálkozott.

Az új ATP-versenyre, a kínai Hangcsouba megkapta a szabadkártyát a 2014-es US Open-bajnok, s nemhogy a meccsnyerés, de még a tornagyőzelem is összejött. A Svajda, Nisioka, Ucsijama, Nakashima, Csang névsornál persze kellett már veretesebbet is leküzdeni ATP-tornagyőzelemhez, de azért legyinteni sem lehet rá: a friss US Open-nyolcaddöntős Brandon Nakashima és hazai pályán küzdő Csang Csi-csen egyaránt top 50-es teniszező.

Cilic mindeközben a 777. helyen a világranglistán a torna előtt. Nem meglepő, hogy a tornagyőzelmével csúcsot döntött, hasonlóan alacsonyan rangsorolt játékos még sosem nyert ATP-trófeát. Az eddigi rekordot az ausztrál Lleyton Hewitt tartotta, aki még pályafutása elején, tizenhat évesen, 550. helyezettként nyert Adelaide-ben, hogy aztán néhány évvel később Grand Slam-bajnok és világelső legyen.

– Köszönöm a családomnak és mindenkinek, aki támogatott, hogy mellettem voltak ebben a nehéz időszakban. Boldog és büszke vagyok a sikernek köszönhetően, nemcsak magam miatt, hanem miattuk is – mondta a szoros csatában, 7:6, 7:6-ra megnyert döntő után Cilic, aki a szervezőknek is megköszönte a szabadkártyát.

A kínaiak utólag kissé bánhatják a döntést, hiszen akár hazai duplázással is kezdődhetett volna a távol-keleti tornák sora: Csengtuban a tizenkilenc éves Sang Csün-cseng megszerezte karrierje első ATP-trófeáját, s Csang Csi-csen sem járt messze ugyanettől. Bár az is igaz, hogy az első ízben megrendezett hangcsoui verseny rögtön elsőre ATP-csúccsal büszkélkedhet.

Következik a US Open-döntő visszavágója

Cilic megőrizné a lendületét, s a következő versenyen, Tokióban különleges első fordulós összecsapás vár rá, ugyanis az a Nisikori Kej lesz az ellenfele, akit 2014-ben a US Open döntőjében legyőzött. Kettejük rivalizálása nem tartozik a legismertebbek közé, de ez már a tizenhatodik alkalom lesz, amikor farkasszemet néznek egymással, igazi nosztalgiarangadót hozott a sorsolás.

Hogy Nadalnak tartogat-e még trófeát pályafutása hátralévő része, azt nem tudni. Mindenesetre a spanyol legenda szerepel a spanyol Davis-kupa-keretben a sorozat novemberi végjátékára. Cilic bravúrja pedig reményt adhat neki, hogy akár még benne is lehet egy hasonló visszatérés. Már ha egyáltalán még szerepel egyéni ATP-verseny a tervei között, mielőtt visszavonul.