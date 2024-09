Profi boksz: megjelentek az új csillagok a királykategóriában, de még mindig Uszik és Fury viszi a prímet

Szombaton teljes telt ház, azaz 98 128 néző előtt, a Wembley-ben rendezték meg a Daniel Dubois–Anthony Joshua nehézsúlyú IBF vb-címmérkőzést. Egy biztos, azt senki sem mondhatja, hogy unalmas volt a két brit óriás csatája – Joshua (28-4, 25 KO) négyszer is padlózott, majd ötödikre már nem tudott felkelni –, akik egyébként a WBA, a WBC, a WBO és az IBO világelsője, a napokban egy repülőtéri incidens miatt pár órára letartóztatott, 37 éves Olekszandr Uszik (22-0, 14 KO) által leadott vb-övért léptek szorítóba. Érdekesség, hogy az ukrán mindkettőjüket legyőzte, Joshuát kétszer kipontozta, míg Duboist egyszer kiütötte. Joshua 28 megnyert meccséből 25 alkalommal, míg a tripla Dinamitnak becézett Dubois 22-ből huszonegyszer nyert kiütéssel, azaz fogadni lehetett előre egy látványos meccsre.

Nos, a 27 éves Dubois szombaton bebizonyította, méltó arra, hogy a legnagyobbak között emlegessék. Ott, ahova jelenleg mindössze hárman tartoznak. Az az Uszik, aki a négyöves időszakban a harmadik bunyós, aki két súlycsoportban is képes volt arra, hogy vitathatatlan bajnok legyen. Igaz, ezt a címet már elveszítette, hiszen az IBF az első, a 36 éves Tyson Fury (34-1-1, 24 KO) elleni címegyesítő ringháborúba még beleegyezett, ám utána a szervezet közölte az ukránnal, az IBF ideiglenes bajnokával kötelező kiállnia. Miután Uszik inkább ismételten Fury ellen lép szorítóba december 21-én Rijádban, nem pedig az egyszer már általa kiütött Dubois-val bokszol, elveszítette az övet. Uszik mellett a nehézsúly másik állócsillaga éppen a brit Fury, aki májusban az ukrán ellen veszítette el egy őrült meccsen a veretlenségét és a WBC vb-címét, sokak szerint azért, mert túl lazára vette a figurát, és nem zárta le a meccset a hatodik menetben, amikor megrendítette Uszikot. A bokszvilágot most kettejük visszavágója tartja lázban, valamint az, mennyire lesz motivált Fury.

Bármilyen furcsán hangozhat is, de vélhetően az eladhatóságot tekintve még Joshua is előrébb áll legyőzőjénél, a 34 éves brit neve még mindig nézőcsalogatóbb, mint Dubois-é. Éppen ezért mindenki biztos abban, hogy a már 34 éves Joshua és menedzsmentje élni fog a visszavágó opciójával – ez a lehetőség benne van a szerződésben –, és ahogy a múltban, úgy ezen a meccsen is egy teljesen más, taktikusabban bunyózó Joshuát láthatunk majd. Annak idején, 2015-ben Andy Ruiz Jr. talán még nagyobb verésben részesítette a brit bunyóst, akit a hetedik menetben ütött ki, majd a visszavágón Joshua egy unalmas meccsen kipontozta az inkább a McDonald’sban, mint az edzőteremben készülő Ruizt. Amikor Uszik verte el, megint jött a visszavágó, ám Joshua ezúttal nem tudta kipontozni ellenfelét, de sokkal jobban bokszolt, mint az első meccsen. Vélhetően most a Dubois elleni visszavágó lehet a fő irány, ahol a Ruiz-féle taktika akár be is jöhet. Jelenleg egyébként ez a két legjobban eladható meccs a királykategóriában, illetve a szakemberek szerint egy Fury–Joshua ringháborúra ismét megtelne a Wembley, talán még akkor is, ha egyik brit nehézbombázónak sem lenne vb-címe.

De nézzük, hogy rajtuk kívül kik azok, akik szóba jöhetnek egy-egy címmeccsen a nehézsúlyban! A 35 éves Ruiz (35-2-1, 22 KO) már egyértelműen a múlt, hiszen a 2019-es, Joshua elleni vereség óta mindössze három alkalommal lépett szorítóba, mindannyiszor inkább a közelmúlt, mint a jelen bunyósai ellen: legyőzte a 43 éves Chris Arreolát (39-7-1, 34 KO) és a 45 éves Luis Ortizt (34-3-2, 29 KO), majd idén augusztusban döntetlenre végzett a 36 éves Jarrell Millerrel (26-1-2, 22 KO). Szintén a múlt az amerikai 38 éves Deontay Wilder (43-4-1, 42 KO), aki öt éven át őrizte a WBC világbajnoki címét, ám amióta Fury kétszer is borzalmasan elverte, a csillaga leáldozott. Az utóbbi két meccsét elveszítette a WBO volt és jelenlegi ideiglenes világbajnoka, Joseph Parker (35-3, 23 KO) valamint a Ring Magazin szerint a világ jelenlegi ötödik legjobb nehézsúlyúja, a 41 éves kínai Zhilei Zhang (27-2-1, 22 KO) ellen. Wildernek a vereségeit követően egyébként kész lenne mentőövet dobni a WBC, mivel azt követően, hogy a szövetség hídsúlyú (világ)bajnoka – a cirkáló és a nehézsúly közötti súlycsoport kihívói pozícióját kapta meg, és ez a súlycsoport kizárólag a WBC-nél létezik –, Lawrence Okolie jelezte, szívesen tenné kockára a címét Wilder ellen, a mexikói szervezet első embere, Mauricio Sulaiman is arról beszélt, hogy szívesen adnának lehetőséget a 2022 októbere óta nyeretlen egykori világelsőnek.

A felsoroltak közül talán a 2016-ban a WBO-nál világbajnoki címet szerző Parker az, aki még odaférhet egy komolyabb címmeccs közelébe, míg Zhang ugyan hatalmas piacot lenne képes megmozgatni, az életkora miatt már abszolút nem a jövőt képviseli. A 32 éves horvát Filip Hrgovic (17-1, 14 KO) sokáig a nagy reménysége volt a királykategóriának, ám maga a délszláv bunyós jelentette ki májusban, ha elveszíti június 1-jén a Dubois elleni meccset, felhagy a bunyóval. A brit kiütötte őt, azóta a horvát eltűnt a ring világából.

De akkor ki jöhet a fiatalabb korosztályból? A szakemberek szerint két olyan bokszoló van, aki komoly eredményeket érhet el a jövőben. Az egyik a 31 éves kongói Martin Bakole (21-1, 16 KO), aki jelenleg a WBO interkontinentális bajnoka, valamint a NABO övének birtokosa. A másik pedig a 32 éves veretlen német Agit Kabayel (25-0, 17 KO), akit a BoxRec már a harmadik legjobb bunyósnak tart a királykategóriában.