A protokoll varázsa: Rapport Richárdnak megjött a kedve sakkozni

Schmidt Ádám érzelmes és tartalmas beszéddel köszöntette a résztvevőket és foglalta össze, mi a jelentősége a budapesti sakkolimpiának. – Számomra minden verseny ünnep volt – idézte köszöntő beszéde elején Portisch Lajost a sportért felelős államtitkár. – Ez alapján 2024 minden magyar sportszerető számára ünnepi év. Hatalmas dolog, hogy az olimpia és paralimpia után most egy újabb olimpia, a sakkolimpia sajtótájékoztatóján ülünk itt. Még el sem kezdődött a verseny, de Magyarország máris két hatalmas győzelmet aratott. Az egyiket rendezőként. Egyrészt Magyarország 1926 után másodszorra házigazdája a sakkolimpiának, igaz, az akkori eseményt még nem ismerték el hivatalosan. A magyar sakknak hatalmas hagyományai vannak, elegendő a már idézett Portisch Lajost és a Polgár nővéreket említeni, Magyarország pedig több világverseny sikeres megrendezésével bizonyította, hogy alkalmas a feladatra. A FIDE jól döntött tehát, hogy Budapestnek ítélte a 2024-es sakkolimpia rendezését.

A másik siker: amilyen felállásban a magyar válogatott játszik. Nem szeretnék egyetlen edzőt és játékost sem megbántani, de személyes sikeremként is élem meg, hogy Lékó Péter és Rapport Richárd újra a csapat tagja. Arra biztatnék minden magyar sportkedvelőt, hogy látogassanak ki a sakkolimpiára, és drukkoljanak a magyar csapatoknak. Legyen ez a sakkolimpia a sakk igazi ünnepe.

Schmidt Ádám személyes sikereként éli meg Rapport Richárd és Lékó Péter szereplését. Fotó: Polyák Attila

Budapest a sakk fővárosa

A sajtótájékoztatón megjelent a Nemzetközi Sakkszövetség, a FIDE orosz elnöke, Arkagyij Dvorkovics is, aki azt emelte ki, Budapest régóta a sakk egyik fővárosa.

– Nagyon örülünk, hogy itt, Európa szívében tarthatjuk meg a sakkolimpiát Budapesten – jelentette ki Dvorkovics, kiemelve, hogy igazi fesztivál hangulat lesz a sakkolimpián, hiszen közel kétszáz ország versenyzői vesznek részt az eseményen.

– Magyarország, amióta a FIDE megalakult, tehát kereken száz éve a sakkozás élvonalába tartozik, hivatalos sakkolimpiát mégis csupán most először rendezhet. A magyar kormány célja, hogy rangos sporteseményeknek adjon otthont, meggyőződésem, hogy a sakkolimpia Magyarország hírnevét öregbíti. Ezenfelül az a célunk, hogy a sakk népszerűségét növeljük Magyarországon – fogalmazott Polyánszky Zoltán, a Magyar Sakkszövetség elnöke, kiemelve, hogy számos kísérőprogram színesíti majd a sakkolimpiát, továbbá a férfiaknál és a nőknél is három magyar csapat indul majd.

Kilencedik kiemeltként az első hat közé

Nem megbántva senkit sem, közülük a legnagyobb érdeklődés érthetően a Rapport Richárd és Lékó Péter vezette magyar férfi A csapatot övezi.

– Jó érzés, hogy újra közös csapatban szerepelünk – vágott bele az együttes bemutatásába Ács Péter, a magyar férfi A együttes szövetségi kapitánya arra utalva, hogy Lékó Péter hat év után tér vissza a csapatba, Rapport Richárd pedig az elmúlt két évben román színekben versenyzett. – A kilencedik rajtkockáról vágunk neki az olimpiának – folytatta Ács Péter, merthogy az Élő-pontszámok alapján Magyarország a kilencedik a kiemelési sorrendben. – Szeretnénk minél jobban szerepelni, hatalmas siker lenne, ha az első hat között végeznénk.

Osztja ezt a véleményt Lékó Péter is, aki öt éve nem játszott versenypartit. Miként elmondta, nem is állt szándékában újra versenyezni, de Schmidt Ádám és Polyánszky Zoltán eltökéltsége, ami Rapport Richárd visszatérését is megalapozta, őt is meggyőzte.

– Rengeteg munkát tettünk bele az elmúlt másfél évbe, nagy öröm, hogy Ricsi itt van. Négy közös edzőtáborban vettünk részt, áprilisban én még csak edzőként voltam jelen, Bánusz Tamás és Kozák Tamás akkor még a csapat tagja volt. Ők miattunk estek ki, így viszont a B csapatunk is nagyon erős – Lékó sportszerűen nem feledkezett még két hátrébb szorult társáról sem.

– Az előttem szólókat hallgatva megjött a kedvem sakkozni. A felkészülésem olyan volt, mint a számos korábbi alkalommal, remélem, az eredményeim is olyanok lesznek, mint az elmúlt években – Rapport Richárd a rá jellemzően, lakonikusan öntötte szavakba az érzéseit, várakozásait.

Igaz, tőle nem is azt várjuk, hogy mikrofonnal a kezében, hanem hogy a sakktáblánál sziporkázzon. Mint augusztusban, amikor világszenzációt okozva fantasztikus partiban győzte le Magnus Carlsent. A korábbi világbajnok, továbbra is világelső kiválóság skalpja a sakkolimpia szenzációja lehetne, bár érdeklődésünkre Rapport úgy fogalmazott, személy szerint ő inkább elkerülné Carlsent.