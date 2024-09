Sallai Roland: Galatasaray! – négy évre írt alá egy török újságíró szerint

A 27 éves Sallai Rolandnak jövőre lejár a szerződése a Freiburg csapatánál, tehát a németek most még kaphatnának pénzt érte, és a játékos sem titkolta, hogy máshol is kipróbálná magát. Hallhattunk az angol második vonalból a Leeds United érdeklődéséről, a francia élvonalból is keresték, de egyik üzlet sem jött össze; a hírek szerint a Freiburg megkérte Sallai árát.

Sallai Roland itt még a Freiburg mezében. Fotó: AFP

Sallai Roland már korábban is felkeltette a Galatasaray érdeklődését

S most már csak olyan országba adhatja/adhatta el, ahol még nyitva van a transzferablak. Törökországban ma zárul, és ottani források már korábban is arról adtak hírt, hogy a patinás Galatasaray vinné Sallait. A Sport Digitale átigazolásokra szakosodott újságírója, Yagiz Sabuncuoglu ma pedig már tényként közölte, hogy megszületett a megállapodás!

Yagiz Sabuncuoglu az X-oldalán 1,5 millió követővel rendelkezik, nem engedhetne meg magának akkora malőrt, hogy tévedjen az alábbi kijelentésével: Sallai Roland négyéves szerződést kötött a Galatasaray csapatával. Az újságíró szerint Sallai ma meg is jelenik Isztambulban.