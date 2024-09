Sejtelmes üzenet a Fradi elnökétől, de mire gondolhatott Kubatov Gábor?

„Minden magyar játékos előtt nyitva a Fradi kapuja, de ha kényszerből léptetik be őket rajta, annak korántsem biztos, hogy siker a vége…” – írta Kubatov Gábor a Facebookon, aki a bejegyzést Varga Barnabás fotójával illusztrálta. Az ő tavaly nyári szerződtetése sikertörténet, hiszen a Paksról érkezett csatár az előző idényben gólkirály volt a Fradi színeiben, a magyar válogatottban is stabil kezdőjátékos. A képre még ez a felirat is rákerült: „A Fradiban a legjobbakat tárt karokkal várjuk.”

Kubatov kiírása sejtelmes, csak tippelgetni lehet, hogy ezzel kinek, kiknek üzent, esetleg ő tud már valamit, ami történni fog. A Fradi jelenlegi magyar játékosai közül Dibusz Dénes csapatkapitányként a klub emblematikus figurája, a gólokért felelős Vargáról már esett szó és a válogatott kerettag Botka Endre is rendszeres játéklehetőséget kap, hogy csak a három legismertebbet emeljük ki. Az már korábban nyilvánosságra került, hogy a Fradi a nyáron szerette volna leigazolni az ugyancsak magyar válogatott Horváth Krisztofert, aki eddig a Torino kölcsönjátékosaként szerepelt az NB I-ben, ám a játékos végül az ősi rivális Újpesthez szerződött.