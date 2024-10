Időn túl is a Szeged kezében volt egy pont, de csúnyán kiejtette

A Szeged férfi-kézilabdacsapata öt éve nem tudott nyerni az Aalborg otthonában. Mondjuk, ott nem nagy szégyen kikapni, ám jelenleg a dán csapat nem szerepel elsöprően, a szegediek viszont remek formában játszanak, a Bajnokok Ligája B csoportjában az első négy fordulóban csak egy mérkőzést veszítettek el, a Barcelona otthonában egyetlen góllal szenvedtek vereséget. Ezenfelül két szoros meccset is megnyertek kifejezetten erős ellenfelekkel szemben, otthon a német bajnok Magdeburg (31–29) és a francia Nantes (33–32), idegenben pedig az RK Zagreb együttesét (35–30), így a második helyen várták az ötödik kört a nyolccsapatos tabellán.

Fotó: Kovács Péter

Azaz, úgy tűnt, most van esélye a Szegednek a régóta várva várt győzelemre. Jól is indult a meccs, a magyar együttes higgadtan kézilabdázva jól támadott, mindig az Aalborg ment az egyenlítésért, ami 6-6-nál sikerült is neki, majd kihasználva a vendégek néhány védekezési hibáját, két góllal is elhúzott. Bodó Richárd és Bánhegyi Bence góljaival sikerült felzárkózni, utóbbira nagyon figyeltek a hazai védők. A dánok gyorsan befejezték a támadásaikat, a szegedieknek a lövőhelyzetért is keményen meg kellett harcolniuk, és ennek köszönhetően a házigazda ismét ellépett, a 24. percben 15-12-re vezetett.

Hétméterespárbaj az utolsó percben

A második félidő 16-15-ös hazai vezetéssel kezdődött, és a Szeged továbbra is csak ellenfele nyakában lihegett, a fordításra esélye sem volt. Jensen Hald semlegesítése nemigen sikerült, a kapuban Fabian Norsten olykor bravúrosan védett, a magyar csapatból viszont csak a kapus Mikler Roland és Sebastian Frimmel volt dicsérhető, a többiek szürke teljesítményt nyújtottak. A szünet után csaknem negyedórán keresztül kizárólag Frimmel talált a dán kapuba, zsinórban háromszor… Utána Bodó villant kétszer, de mindig legfeljebb egy gólra sikerült megközelíteni az Aalborgot, amely aztán rendre háromra növelte a különbséget. A hajrában viszont nagyon felszívta magát a Szeged, Bodó mellett Magnus Röd is eredményessé vált, és az utolsó percre fordulva 28-28 volt az állás. A dánok egy könnyű síppal megadott hétméteresből jutottak előnyhöz, a másik oldalon Frimmel lőhetett időn túli hetest, de a kaput sem találta el – nagyot hajrázott, de 29-28-ra kikapott a Szeged.